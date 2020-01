Inspekcja Weterynaryjna ws. ptasiej grypy: przestrzeganie zasad bioasekuracji - konieczne

Hodowcy drobiu powinni zachować środki bioasekuracji, minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa ptasiej grypy do gospodarstw - przypomina Główny Lekarz Weterynarii. 31 grudnia potwierdzono pierwsze w 2019 r. ognisko grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie hodującym indyki w woj. lubelskim.

Ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków stwierdzono w gospodarstwie hodującym indyki w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim na Lubelszczyźnie - poinformował w czwartek w komunikacie Główny Lekarz Weterynarii. W gospodarstwie tym znajdowało się ponad 12 tys. ptaków.

Szef Inspekcji dodał, że 31 grudnia ub.r. w godzinach wieczornych otrzymano z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach wyniki badań, potwierdzające wystąpienie tej choroby w dwóch kolejnych gospodarstwach utrzymujących indyki na terenie gminy Uścimów w powiecie lubartowskim.

Ognisko choroby zakaźnej, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wykryto w miejscowości Stary Uścimów. "W trzech gospodarstwach są wyniki (badań próbek na występowanie ptasiej grypy - PAP) dodatnie. Na dziś jest około 25 tys. padłych ptaków. Część ptaków została już wywieziona do utylizacji, część jeszcze czeka na zebranie" - powiedział PAP w środę wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski.

Inspekcja w czwartkowym komunikacie wskazuje, że "w szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa biologicznego - zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa; zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa; nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich". Inspektorzy zalecają też, by w gospodarstwie stosować odzież i obuwie ochronne, przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu, a także maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina także, że zgodnie z obowiązującym prawem hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

1 stycznia wojewoda lubelski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego. Zgodnie z nim określono obszar zapowietrzony i zagrożony w promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska, w tym obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujący następujące miejscowości w gminie Uścimów: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia.