Instal Kraków z pięciokrotnie mniejszym zyskiem

Instal Kraków wypracował w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,05 mln zł - wynika ze sprawozdania finansowego spółki opublikowanego w piątek po południu. To pięciokrotnie mniejszy zarobek niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy zysk wyniósł 5,21 mln zł.

Instal Kraków zanotował w pierwszy kwartale przychody w wysokości 74 mln zł wobec 81,9 mln zł osiągniętych rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 1,05 mln zł wobec 5,21 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku.

W pierwszym kwartale bieżącego roku spółka dysponowała ograniczoną pulą lokali mieszkalnych możliwych do objęcia przeniesieniem własności - informuje Instal Kraków w raporcie, dodając, że w związku ze zbyciem w poprzednich kwartałach lokali z poprzednich etapów inwestycji „źródłem przychodów spółki w segmencie deweloperskim w pierwszym kwartale 2022 roku był niemal wyłącznie etap VI inwestycji Osiedle Podgaje w Krakowie, co do którego spółka skupiła się na racjonalnym zarządzaniu sprzedażą i na uzyskaniu wyższej marży.

- Etap II wyżej wymienionej inwestycji został oddany do użytkowania dopiero w drugiej połowie pierwszego kwartału 2022 roku i będzie generował wynik w kolejnych kwartałach, natomiast etap I osiedla Mierzeja Wiślana w Krakowie, obejmujący 138 lokali mieszkalnych jest w trakcie realizacji i przychód z ich sprzedaży będzie mógł być rozpoznawany najwcześniej począwszy od końca czwartego kwartału 2022 roku - czytamy również.

Instal Kraków zaznacza, że bardzo istotnym czynnikiem w tym segmencie było spowolnienie koniunktury na rynku nieruchomości, w tym osłabienie popytu w odniesieniu do oferty spółki, spowodowane znaczącymi podwyżkami stóp procentowych oraz skutkami stanowiska KNF, obejmującego wytyczne dla banków w zakresie silnego zaostrzenia wymogów udzielania kredytów

Grupa Instal Kraków świadczy usługi budowlano-montażowe w zakresie instalacji przemysłowych i budowlanych, produkcji elementów instalacji i konstrukcji stalowych oraz projektowania, produkcji i montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji. Rozwija także działalność deweloperską.

