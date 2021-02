Instalacja fotowoltaiczna zostanie zainstalowana na budynkach Orlen Aviation

Na budynkach spółki Orlen Aviation w Warszawie pojawią się dwie mikroinstalacje o łącznej mocy blisko 100 kWp. Umożliwią one spółce zmniejszenie opłat za zakup energii elektrycznej z sieci i przyczynią się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery - podał w piątek PKN Orlen.

Informując o planowanej inwestycji Orlen Aviation, koncern podkreślił, że wpisuje się ona w strategię Orlen2030 zakładającą rozwój Grupy Orlen oparty głównie o zero- i niskoemisyjne źródła energii.

"Orlen Aviation, spółka z Grupy Orlen, zainwestuje w nowoczesną i przyjazną środowisku technologię fotowoltaiczną. Na jej budynkach biurowych w Warszawie zamontowane zostaną dwie mikroinstalacje o łącznej mocy blisko 100 kWp. Umożliwią one Orlen Aviation zmniejszenie opłat za zakup energii elektrycznej z sieci i przyczynią się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery" - przekazał w piątkowym komunikacie PKN Orlen.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek przypomniał, że w swej strategii Orlen2030 koncern zadeklarował, że będzie inwestować w odnawialne źródła energii, ponieważ działania te przybliżają do celu osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. "Dotrzymujemy słowa. Jednym ze źródeł, które już intensywnie rozwijamy, jest fotowoltaika. W styczniu rozpoczęliśmy budowę farmy o mocy 20 MW w gminie Przykona, jednocześnie chcemy realizować projekty na mniejszą skalę. Wkrótce instalacja fotowoltaiczna powstanie na budynkach spółki Orlen Aviation" - podkreślił Obajtek.

Szef PKN Orlen wspomniał zarazem, że wcześniej produkcję ekologicznej energii elektrycznej na własne potrzeby rozpoczęła inna spółka Grupy Orlen - Orlen Projekt. "Inicjatywy te to ważny krok w rozbudowie nowoczesnego, niskoemisyjnego segmentu energetycznego Grupy Orlen" - ocenił Obajtek.

PKN Orlen podał, że dwie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy blisko 100 kWp, które pojawią się na warszawskich budynkach Orlen Aviation, będą składać się w sumie z 243 paneli monokrystalicznych o mocy 400 W każdy. "W pierwszym etapie, którego realizacja planowana jest w najbliższych miesiącach, zbudowana zostanie instalacja o mocy prawie 50 kWp, natomiast w drugim, przewidzianym do końca tego roku, instalacja o mocy 48 kWp" - wyjaśnił koncern.

Jak podkreślono w komunikacie, "inwestycja Orlen Aviation umożliwi wyprodukowanie w ciągu roku około 97 MWh energii elektrycznej, którą w całości spółka wykorzysta do zasilania własnych budynków biurowych i bazy paliw lotniczych". "Pozwoli jej to zmniejszyć zakup energii pochodzącej z sieci" - zaznaczył PKN Orlen.

Przypominając, że w mikroinstalację fotowoltaiczną zainwestował już w 2020 r. Orlen Projekt, koncern podał, że na dachu budynku tej spółki zależnej w Płocku zamontowano 175 paneli polikrystalicznych o łącznej mocy blisko 50 kWp. "Wcześniej PKN Orlen, w ramach programu pilotażowego, zainstalował panele fotowoltaiczne mono- i polikrystaliczne o łącznej mocy ok. 180 kWp na dachach i wiatach kilkunastu wybranych stacji paliw w Polsce" - przekazano w informacji.