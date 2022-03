Instytut Książki: Federation of European Publishers zaprosiła Ukrainę jako gościa specjalnego

Federacja Europejskich Wydawców (FEP), zrzeszająca stowarzyszenia ze wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, zaprosiła Ukraińskie Stowarzyszenie Wydawców i Księgarzy do wstąpienia w swoje szeregi w charakterze gościa specjalnego - czytamy na stronie Instytutu Książki (IK).

Jak wyjaśniono, w ten sposób europejscy wydawcy chcą wyrazić solidarność ze swoimi kolegami po fachu z Ukrainy.

"Peter Kraus vom Cleff, prezes Federacji Europejskich Wydawców (Federation of European Publishers), napisał w poniedziałek do prezesa Ukraińskiego Stowarzyszenia Wydawców i Księgarzy, Ołeksandra Afonina, zapewniając go o solidarności europejskich wydawców i składając propozycję wstąpienia" - napisano.

Zapowiedziano, że Federacja Europejskich Wydawców ma zamiar wspierać gościa specjalnego w "jak największym stopniu konkretnymi działaniami". "Ukraińskie Stowarzyszenie Wydawców i Księgarzy zostanie zaproszone m.in. na najbliższe spotkania członków Federacji" - czytamy w informacji.

Przypomniano, że od pierwszego dnia wojny Federacja Wydawców Europejskich potępia napaść. W oświadczeniu, które opublikowano po inwazji Rosji na Ukrainę, napisano: "Nasze myśli są z mieszkańcami Ukrainy i tego regionu, a zwłaszcza z naszymi kolegami: autorami, tłumaczami, wydawcami, księgarzami i bibliotekarzami". "Piszcie, tłumaczcie, publikujcie i udostępniajcie książki. Nawet jeśli stanowią kruchy mur obronny przeciw bombom, książki i czytanie są niezbędne dla demokracji" - zaapelowano.

