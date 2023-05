Inteligentne rolnictwo i telemedycyna sektorami o największym potencjale gospodarczym

Inteligentne rolnictwo i telemedycyna to sektory o największym potencjale dla rozwoju polskiej gospodarki w najbliższych dekadach - wskazano w opracowaniu PIE.

Według analityków w następnym dziesięcioleciu np. branża wirtualnej diagnostyki medycznej ma się rozwijać w tempie 15 proc. rocznie.

Według Sieci Badawczej Łukasiewicz, na którą powołuje się PIE, największy potencjał dla rozwoju polskiej gospodarki ma mieć telemedycyna oraz inteligentne rolnictwo. "Zdalne monitorowanie pacjenta zostało najwyżej ocenione jako pojedyncza technologia, zarówno jeśli chodzi o gotowość do rozwoju tej technologii w Polsce, jak i jej potencjalne korzyści" - wskazali analitycy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się: inteligentne sieci energetyczne, Food Tech, nanomateriały

Według ich opracowania potencjał inteligentnego rolnictwa szacuje się na 3,62, a telemedycyny - na 3,60 w skali od 1 do 5. Na kolejnych miejscach znalazły się: inteligentne sieci energetyczne (3,57), Food Tech (3,57), nanomateriały i nanotechnologie (3,49), technologie dronowe (3,48), zastosowania wodoru w produkcji stali (3,23).

Jak zaznaczyli analitycy PIE, rozwiązania telemedyczne mogą przynieść pozytywne efekty w rozwiązywaniu niektórych problemów systemowych w ochronie zdrowia. "Sektor wirtualnej diagnostyki medycznej ma rozwijać się dynamicznie, bo aż 15 proc. rocznie w kolejnej dekadzie" - oceniono. Dzięki wykorzystaniu narzędzi telemedycznych można poradzić sobie z problemem niedoboru personelu medycznego, zminimalizować koszty hospitalizacji i przyspieszyć proces diagnostyczny - podkreślili eksperci PIE.

Wyliczyli 7 obszarów technologicznych o największej przydatności dla polskiej gospodarki

Natomiast inteligentne rolnictwo zostało najwyżej ocenione "jako generalna grupa różnych technologii, które mają szczególne znaczenie w obliczu wyzwań cywilizacyjnych, związanych z globalnym ociepleniem oraz potencjalnym kryzysem żywnościowym". Globalnie wzrost zapotrzebowania na żywność do 2050 r. ma wynieść aż 60 proc. - dodali analitycy.

Siedem obszarów technologicznych o największej przydatności dla polskiej gospodarki (wskazanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ") na podstawie analizy megatrendów, które będą determinować rozwój technologiczny w najbliższych dekadach, "wyodrębniono w celu ukierunkowania polskich przedsiębiorców, a także decydentów do właściwego dopasowania prac badawczo-rozwojowych do silnych stron naszej gospodarki oraz wiodących trendów technologicznych. Na podstawie badania, Sieć rekomenduje m.in. zwiększenie finansowania w wyodrębnionych obszarach, dostosowanie otoczenia regulacyjnego do potrzeb trendów technologicznych oraz stymulowanie kompetencji w taki sposób, aby móc uzyskać przewagi rynkowe w przyszłościowych sektorach.

