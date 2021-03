Internauci wybiorą spośród 16 kandydatów polskie Drzewo Rok

Listę 16 finalistów 11. edycji konkursu Drzewo Roku ogłosili w poniedziałek ekolodzy z Klubu Gaja. Są wśród nich stare dęby, z których jeden liczy ok. 600 lat, topola wysoka na 36 m, a także kasztan, które obwód mierzy 8,5 m. Zwycięzcę wybiorą internauci w czerwcu.

Finalistów wyłonili jurorzy spośród blisko 150 zgłoszeń. "Cieszy nas ilość zgłoszeń, ale zarazem niepokoi liczba drzew zagrożonych wycięciem. Dzieje się coś niedobrego. Z całego kraju spływają do nas informacje o pozbywaniu się w szczególności starych i dorodnych drzew. Zgłoszenie ich do konkursu jest dla nich często ostatnią szansą na ratunek. Mam nadzieję, że poznanie wzruszających opowieści o tych drzewach, przyczyni się do większej empatii dla przyrody" - powiedział w poniedziałek prezes Klubu Gaja Jacek Bożek.

Zdaniem jednego z jurorów dr. hab. Zbigniewa Wilczka, biologa z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach "kolejna edycja konkursu obfituje w interesujące historie drzew, legendy z nimi związane oraz opisy działań grup społecznych i indywidulanych osób na rzecz ochrony polskiej przyrody". "Konkurs jest okazją do podzielenia się doświadczeniami w zakresie ochrony drzew, podkreśla ich znaczenie w życiu człowieka i w zachowaniu różnorodności biologicznej. Stanowi również inspirację do dalszych starań mających na celu zachowanie drzew i ich siedlisk przyrodniczych dla przyszłych pokoleń" - dodał.

Wśród finalistów znalazła się m.in. 170-letnia topola czarna rosnąca na wale przeciwpowodziowym w Słońskie (Lubuskie). Jest ostatnim wiekowym egzemplarzem tego gatunku w Ujściu Warty. W obwodzie liczy ona 7 m. Kandydatem jest lipa posadzona z przez mieszkańców wsi Wiśniew na Mazowszu 100 lat temu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Miała iść pod topór, ale dzięki działaniom lokalnej społeczności wraz z sześcioma towarzyszami została ocalona.

O tytuł ubiega się m.in. kasztan jadalny z Reptów Śląskich. Ma w obwodzie 8,5 m. Drzewo od prawie pięciu wieków jest wspaniałą ozdobą ogrodu plebani parafii pw. Św. Mikołaja w Reptach Śląskich. Prawdopodobnie 450 lat temu posadził go jeden z proboszczów, który przywiózł nasiona z Włoch. Dzisiaj jest najstarszym drzewem tego gatunku w Polsce.

Na laur szanse ma także dąb Obrońca rosnący w Śladowie na Mazowszu od ok. 600 lat. W czasie II wojny światowej Niemcy zrzucili tu bombę. Wybuchł ogromny pożar, niszcząc gospodarstwo sąsiadów, a ogień rozprzestrzeniał się na kolejne budynki. Ogromny i zdrowy dąb "zatrzymał" ogień i ocalił posesje państwa Tempczyków.

Wszystkich kandydatów poznać można na stronie http://klubgaja.pl/news/1248

Zwycięzca zostanie wyłoniony w czerwcu podczas głosowania internetowego na www.drzeworoku.pl.

W ub.r. tytuł Drzewa Roku zdobyła lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej na Podkarpaciu. Reprezentuje Polskę w tegorocznej edycji międzynarodowego plebiscytu Europejskie Drzewo Roku.

Konkurs Drzewo Roku w Polsce jest częścią projektu Święto Drzewa Klubu Gaja. Promuje postawy poszanowania przyrody i konieczność ochrony jej obiektów oraz pokazuje przykłady silnych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności, a drzewem, do którego przywiązuje ona szczególne znaczenie.

Klub Gaja powstał na przełomie lat 80. i 90. Jego członkowie angażują się m.in. w obronę praw zwierząt. Realizują też programy i kampanie, które pogłębiają zrozumienie pozycji człowieka w ekosystemie.