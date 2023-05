Internetowa księgowość przyniosła większe zyski

Zajmująca się księgowością iFirma podsumowała pierwszy kwartał. Przyniósł on większe zyski i przychody, ale też znaczący wzrost kosztów, głównie ze względu na wzrost wynagrodzeń.

iFirma w pierwszym kwartale tego roku odnotowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 2,52 mln zł, przy wartości 2,29 mln zł w tym samym okresie roku ubiegłego. Zysk netto to w ostatnich trzech miesiącach 2,12 mln zł, a rok temu było to 1,99 mln zł.

Jak podała spółka w komunikacie, przychody operacyjne iFirmy w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku wzrosły o 18 proc. – z poziomu 9,98 mln zł do 11,82 mln zł. Przychody zostały wypracowane przede wszystkim przez sektor związany z księgowością internetową i rachunkowością, których udział w całkowitych przychodach spółki wyniósł 94 proc.

Odnotowano także wzrost kosztów operacyjnych. Najbardziej wzrosły koszty wynagrodzeń oraz związane z nimi ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze. W sumie to 1,24 mln zł, co stanowi 23 proc. wzrost. Wynika to z większego zatrudnienia oraz ogólnego wzrostu płac, na który główny wpływ miała inflacja.

Działalność spółki to przede wszystkim księgowość internetowa, usługi księgowe biura rachunkowego do wspierania prowadzenia działalności gospodarczej oraz outsourcing i rekrutacja specjalistów IT, a także usługi IT i dedykowane rozwiązania informatyczne.

Największymi udziałowcami spółki są: Wojciech Narczyński (26,83 proc. pakietu akcji), Marta Przewłocka (13,60 proc.,) Agnieszka Kozłowska (6,42 proc.) oraz Ark Global Emerging Companies LP (6,81 proc.).

