Investors TFI zapowiada dobry rok dla inwestorów

Zdaniem Invstors TFI po trudnym roku 2020 szykuje się dobry 2021, w którym wyniki spółek wrócą na poziom sprzed pandemii, a indeksy giełdowe, przynajmniej w Polsce, mogą bić kolejne rekordy. Investors TFI wprowadza też na rynek dwa nowe produkty.

Więcej spekulacji niż inwestycji

WIG z widokami na kolejne rekordy

Niedzielski zauważył, że część obserwatorów wiosenną recesję traktuje jako początek kolejnej, wieloletniej fazy wzrostu. Zwraca jednak uwagę, że nigdy dotąd recesja nie była tak krótka, a odbicie tak mocne. Jego zdaniem mamy do czynienia raczej z końcówką trendu wzrostowego po kryzysie 2008 roku, przerwanego krótką recesją na początku pandemii niż początkiem kolejnego wieloletniego wzrostu. - W wielu aktywach więcej jest spekulacji niż inwestycji - ocenił Jarosław Niedzielski.Według Investors TFI w tym roku możemy mieć do czynienia z dwoma tendencjami – wielką normalizacją i wielką rotacją. Pierwsza z nich to powrót przychodów i zysków większości spółek do stanu z 2019 roku i odrodzenie sektora usług i konsumpcji (turystyki, hoteli, linii lotniczych, restauracji czy siłowni). Ożywczo na rynek mo0że też wpłynąć odbudowa mocno zredukowanych zapasów przemysłu i sprzedaży detalicznej, a także uruchomienie depozytów zalegających na rachunkach bankowych przez zmniejszenie wywindowanej w pandemii stopy oszczędności.Wielka rotacja ma zaś doprowadzić do „zniwelowania części przewagi, jaką w ubiegłym roku zyskały jedne klasy aktywów lub sektory i segmenty rynku”.Zdaniem Jarosława Niedzielskiego już w końcu ubiegłego roku do spółek technologicznych, będących liderami wzrostu w pandemii, zaczęły dołączać spółki przemysłowe, budowlane i deweloperskie, a także surowcowe i finansowe. Ożywienie było i nadal pozostaje mocno wspierane na całym świecie pakietami fiskalnymi, mającymi pobudzać aktywność gospodarki.Zdaniem Investors TFI w tym roku można się spodziewać w Polsce znacznie lepszego klimatu dla giełdy, a prawdopodobny staje się udany atak indeksu WIG na podwójny rekord z 2007 i 2018 roku, do którego pozostało jeszcze 12 proc.