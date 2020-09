"Inwestor bez granic". Znamy laureatów prestiżowej nagrody

Adamed, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, CanPack, DocPlanner, Mercator Medical, Mercedes-Benz Manufacturing Poland, PKN Orlen, Selena, Servier oraz Unilever - te firmy znalazły się wśród tegorocznych laureatów tytułu „Inwestora bez granic”. Prestiżowe wyróżnienia przyznano podczas XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Po drugiej, równie ważnej, stronie projektu, znaleźli się polscy inwestorzy realizujący odważne, skuteczne strategie ekspansji zagranicznej. Oceniane były ich wpływ na potencjał polskiego eksportu, bez ograniczania się do zestawień danych finansowych.Przyznając tytuł w kategorii „Polski inwestor za granicą” istotne było wskazanie takich osób lub firm, które - racjonalnie oceniając ryzyko - z powodzeniem inwestują na obcych, niekiedy odległych rynkach, stawiając na współpracę lokalną i respektując kulturową specyfikę i zasady odpowiedzialności społecznej biznesu.Wybrane zostały inwestycje, które budują markę Polski w świecie, otwierają drzwi przed innymi polskimi firmami - poszerzają horyzonty polskiej gospodarki.Firma otrzymała wyróżnienie za innowacyjność i wprowadzenie do polskiej gospodarki zaawansowanego know-how związanego z procesem digitalizacji.- Serdecznie dziękuję za przyznane nam prestiżowe wyróżnienie. To wspaniałe uczucie znaleźć się w tak zaszczytnym gronie uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Cieszę się, że nasza firma jest postrzegana jako wzorzec relacji z otoczeniem - inwestorami oraz administracją. Polski rynek i administracja dają BSH możliwość prowadzenia kolejnych inwestycji, które napędzają lokalną i krajową gospodarkę - skomentował wyróżnienie Konrad Pokutycki, prezes firmy.Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu BSH Home Appliances Group. Firma w Polsce jest obecna od 1993 r. i oferuje na polskim rynku portfolio AGD marek Bosch, Siemens i Gaggenau.BSH posiada w Polsce sześć fabryk. W trzech łódzkich zakładach produkowane są pralki, zmywarki i suszarki do ubrań, w dwóch wrocławskich piekarniki i lodówki, a w podrzeszowskim Głogowie Małopolskim małe AGDBSH w Polsce oprócz produkcji posiada centra usług wspólnych. Pracują one na potrzeby BSH na całym świecie w takich obszarach jak: usługi informatyczne, księgowe, handel zagraniczny czy centralne zakupy. BSH w Polsce rozwija Centrum Badań i Rozwoju w Łodzi oraz Centrum Kompetencyjne Digital & E-Commerce. Obecnie firma zatrudnia ponad 6 tys. pracowników.Firma jest także czołowym dostawcą, w branży AGD, usług cyfrowych w obszarze IoT (Internet of Things). Z sukcesem rozwija ekosystem Home Connect ułatwiający życie konsumentów niemal na całym świecie. Ponadto, konsekwentnie wdraża w swoich fabrykach rozwiązania w zakresie Przemysłu 4.0. BSH poprzez współpracę z uczelniami wyższymi oraz szkołami technicznymi, aktywnie wspiera rozwój edukacji w Polsce.BSH dzięki swojej działalności w wielu obszarach, rozwija się dynamicznie, w sposób zrównoważony, przyczyniając się do wzrostu polskiej gospodarki.Spółka otrzymała wyróżnienie za utrzymywaną od lat pozycję na polskim rynku i w wolumenie polskiego eksportu oraz za aktywność na rzecz środowiska.- Chciałbym podziękować za przyznanie nagrody „Inwestora bez granic”. To wyróżnienie wiele dla nas znaczy. Cieszymy się, że zauważono nasz udział w tworzeniu polskiej gospodarki. Wszystkie inwestycje, których dokonaliśmy w ciągu ostatnich 30 lat, przynoszą Polsce wartość. Staramy się być odpowiedzialnym pracodawcą. Zatrudniamy ponad 3,5 tys. pracowników. Wdrożyliśmy model zrównoważonego rozwoju, oparty na zaangażowaniu wszystkich pracowników - podkreślił Jean-Francois Etienne, dyrektor generalny Unilever Polska.Unilever jest jednym z wiodących, światowych dostawców produktów żywnościowych, środków czystości oraz środków do higieny osobistej i do pielęgnacji ciała, który prowadzi sprzedaż na terenie 190 krajów, a w swoim portfolio ma ponad 400 marek.W Polsce firma jest obecna od 1991 r. W naszym kraju Unilever posiada cztery zakłady produkcyjne, a także centrum magazynowania i dystrybucji w Woli Bykowskiej koło Piotrkowa Trybunalskiego oraz centrum usług finansowo-logistycznych w Katowicach.Unilever to między innymi lider na krajowym rynku produkcji lodów. Jest to też liczący się ich eksporter. Fabryki firmy w Polsce produkują zarówno na rynek polski, ale też na potrzeby innych krajów, w tym jednolitego rynku europejskiego. Produkty firmy wytworzone w naszym kraju codziennie trafiają do europejskich konsumentów.Światowy potentat już od dziesięciu lat realizuje szeroki i kompleksowy program, którego celem jest osiągnięcie pozycji najbardziej zrównoważonej firmy na świecie. Obejmuje on szeroki wachlarz działań na rzecz środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, edukacji i lokalnych społeczności, a dotyczy m.in. wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, efektywnej logistyki, zagospodarowania odpadów.Firma otrzymała wyróżnienie za budowę inteligentnej fabryki zaawansowanych technologicznie silników oraz zakład produkcji baterii do pojazdów - inwestycje zrealizowane z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.- Serdecznie dziękujemy za nagrodę. Jako marka jesteśmy obecni w Polsce od prawie 25 lat. Jawor jest naszą najmłodszą i największą inwestycją o wartości 700-800 mln euro. Fabryka produkuje nowoczesne silniki czterocylindrowe od końca ubiegłego roku. W wielu Mercedesach bije już serce-silnik made in Poland. Obecnie uruchamiamy linię produkcji baterii - najpierw do pojazdów hybrydowych, a potem w pełni elektrycznych. Wciąż przyjmujemy pracowników i zachęcamy do aplikowania - powiedziała Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor komunikacji marketingowej i relacji zewnętrznych Mercedes-Benz Manufacturing Poland.Budowa inteligentnej fabryki zaawansowanych technologicznie silników do pojazdów konwencjonalnych - faktycznie zakończona inwestycja o wartość 3,5 mld zł nie zamknęła aktywności inwestora w dolnośląskim Jaworze.Drugą inwestycją Mercedes-Benz Manufacturing Poland w tym miejscu jest fabryka baterii do samochodów typu plug-in-hybrid oraz w pełni elektrycznych. Przy montażu baterii będą wykorzystywane najnowocześniejsze technologie a zakład, podobnie jak fabryka silników, będzie zaopatrywany w energię odnawialną, co potwierdza naczelną zasadę inwestora - poszanowanie zasobów i zasad zrównoważonego rozwoju. Inwestycja będzie całkowicie neutralna pod względem emisji CO2.Planowane zatrudnienie to ponad 1,3 tys. osób w obu fabrykach. Obecnie załoga liczy ponad 800 osób. Szacuje się̨ jednak, że każde miejsce pracy w zakładach podobnych do fabryk w Jaworze generuje 4-6 miejsc pracy wśród podwykonawców i partnerów w usługach, transporcie.Firma otrzymała wyróżnienie za stworzenie nowoczesnej grupy kapitałowej należącej do czołówki producentów opakowaniowych na świecie.- Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. W latach 2014-2019 grupa CanPack zainwestowała ponad miliard dolarów. Tak wielkie zaangażowanie nie byłoby możliwe bez zaufania, którym obdarzają nas nasi klienci, a także ogromnego zaangażowania pracowników grupy oraz wsparcia akcjonariusza, który większość inwestycji realizuje ze środków własnych - podkreśliła Marta Kopcik, menadżer ds. komunikacji w grupie CanPack.Grupa CanPack obecna na rynku opakowań metalowych od ponad 30 lat, stała się wiodącym producentem w branży opakowań napojowych w Europie Środkowo-Wschodniej i stale umacnia swoją pozycję rynkową w Europie Zachodniej, Azji, Afryce i Ameryce Południowej.W rezultacie realizacji odważnych projektów inżynierskich i inwestycji o wartości setek milionów dolarów osiągnięto najwyższy poziom technologii produkcji opakowań. W ciągu ostatnich lat działalności grupa przeistoczyła się w nowoczesną grupę kapitałową należącą do czołówki producentów opakowaniowych na świecie. W zakładach wchodzących w jej skład pracuje blisko 8 tys.W lipcu 2020 r. CanPack rozpoczął produkcję komercyjną aluminiowych puszek napojowych w swojej nowo powstałej fabryce w Czechach.W Pensylwanii CanPack zbuduje swój pierwszy w Stanach Zjednoczonych najnowocześniejszy zakład produkcyjny aluminiowych puszek napojowych oraz wieczek, a także otworzy Centrum Doskonalenia, demonstrujące możliwości badawczo-rozwojowe i litograficzne firmy.Firma otrzymała wyróżnienie za działalność w dziedzinie innowacji terapeutycznych, aktywność edukacyjną oraz inwestycje w nowoczesne.- Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Polska dla firmy Servier od początku była rynkiem priorytetowym. To tu postanowiliśmy ulokować nasze inwestycje w fabrykę, edukację oraz międzynarodowy ośrodek badań klinicznych. To tu dbamy o jakość, zarówno w Polsce, jak i Europie - od momentu wytwarzania substancji czynnej, aż po produkcję tabletek. Dziękujemy za dostrzeżenie naszego wysiłku inwestycyjnego - wskazała Katarzyna Urbańska, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Spraw Publicznych firmy Servier Polska.Firma jest obecna na polskim rynku od 1992 r. Szybko stała się jedną z czołowych firm farmaceutycznych w kraju, zatrudniającą dziś ponad 620 wykwalifikowanych pracowników odpowiedzialnych za działalność naukowo-badawczą, produkcję, edukację i promocję.Od ponad dwudziestu lat Servier poszukuje innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, prowadzi badania, podejmuje współpracę naukową z lekarzami i farmaceutami, a także wspiera edukację zdrowotną pacjentów.Firma Servier aktywnie inwestuje w nowoczesne technologie, wykorzystuje wymianę doświadczeń i informacji w świecie naukowym. Na inwestycje w Polsce wydała łącznie ponad 733 mln zł.Zlokalizowana w Warszawie fabryka leków Servier jest piątym co do wielkości zakładem wytwórczym Servier na świecie. Zatrudnia 235 osób, a blisko 65 proc. jego produkcji przeznaczone jest na eksport.Spółka otrzymała wyróżnienie za stworzenie globalnie działającej, specjalistycznej i nowoczesnej firmy działającej w ważnym sektorze współczesnej gospodarki.- Tylko 10 proc. pracowników zatrudniamy w Polsce, a resztę na rynkach zagranicznych. Podobnie jest z inwestycjami. W przypadku sprzedaży Polska odpowiada za 20-25 proc. przychodów, a reszta to rynki eksportowe, zwłaszcza USA. Wyróżnienie „Inwestor bez granic” pasuje więc do naszego profilu działalności i sprawia mi dużą satysfakcję, że otrzymaliśmy ten tytuł - skomentował Wiesław Żyznowski. prezes grupy Mercator.Mercator Medical to producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Z uwagi na swoje blisko trzydziestoletnie doświadczenie, to rozpoznawalna marka w branży medycznej, oparta na polskim kapitale.Jako producent sprzedaje do ponad 70 krajów na całym świecie, jako dystrybutor działa na rynkach Europy i Rosji. To jeden z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczący się podmiot na arenie międzynarodowej - z dwuprocentowym udziałem w rynku globalnym - prowadzący systematyczną ekspansję geograficzną na rynkach wyrobów jednorazowych.W swojej ofercie posiada około 120 produktów własnych oraz produkty renomowanych międzynarodowych marek. Łączny potencjał sprzedażowy Grupy to ponad 7 mld rękawic rocznie.Produkty Mercator Medical docierają na wszystkie kontynenty, zwłaszcza do Ameryki Północnej, a także do krajów, gdzie popyt na materiały jednorazowej ochrony rośnie dynamicznie wraz ze wzrostem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy (Ameryka Południowa, Azja, kraje Bliskiego Wschodu). Europejska część grupy skupia się na promocji i sprzedaży jednorazowych wyrobów medycznych - głównie rękawic, opatrunków, odzieży jednorazowego użytku i obłożeń pola operacyjnego.Ma zorganizowaną dystrybucję w Czechach i na Słowacji oraz partnerów handlowych w Wielkiej Brytanii, Rosji, Bułgarii, we Włoszech, Serbii, Gruzji, na Litwie, Białorusi i w innych krajach Europy.Część azjatycka spółki koncentruje się na produkcji i sprzedaży kontenerowej rękawic diagnostycznych, przeznaczonych dla stomatologów, weterynarzy i innych pracowników służby zdrowia, jak również rękawic technicznych przeznaczonych do ochrony rąk pracowników przemysłu spożywczego, motoryzacyjnego i ciężkiego.Firma otrzymała wyróżnienie za dynamiczną ekspansję w świecie e-gospodarki pokazującą możliwości biznesowych projektów opartych na zaawansowanych technologiach.- Jest mi niezmiernie miło i jest to zaszczyt, że mogę odbierać to wyróżnienie w imieniu firmy, która jest aktualnie obecna na 15 rynkach, a w sześciu ma już swoje oddziały. Pretendujemy też do tytułu jednorożca, ale nie spoczywamy na laurach. Ciągle umacniamy naszą pozycję międzynarodową i rozwijamy nasze produkty tak, aby były jak najlepiej dopasowane do potrzeb zarówno pacjentów, jak i lekarzy - powiedziała Katarzyna Kużdżał, menadżer ds. sprzedaży w DocPlanner.DocPlanner, stworzony przez Mariusza Gralewskiego platforma do umawiania wizyt lekarskich w Internecie, stała się bohaterem największych rund inwestycyjnych w historii polskich firm technologicznych. Ostatnio spółka zbliżyła się do statusu pierwszego polskiego jednorożca.Firma poprzez niezwykle dynamiczną ekspansję w świecie nowej e-gospodarki pokazuje możliwości błyskawicznego wzrostu biznesowych projektów opartych na zaawansowanych technologiach, zdalnej i mobilnej komunikacji - łamiących dotychczasowe ograniczenia i bariery wejścia.DocPlanner działa obecnie w 15 krajach, a w ośmiu ma własne biura; buduje międzynarodową grupę serwisów łączących pacjentów z lekarzami. Swoją działalnością spółka udowadnia, że potrafi być konsolidatorem na globalnym rynku, a nie przejmowanym podmiotem.Serwisy DocPlanner odwiedza 30 mln pacjentów miesięcznie, a w każdym miesiącu umawianych jest 2 mln wizyt. W bazie danych znajduje się około 2 mln lekarzy i pracowników służby zdrowia z 15 krajów z łączną liczbą 3 mln opinii.Spółka otrzymała wyróżnieni za stworzenie polskiej grupy skutecznie konkurującej na rynkach chemii budowlanej z globalnymi koncernami.- Złota epoka globalizacji dobiegła końca - nie tylko za sprawą wirusa, ale mnóstwa wydarzeń w ciągu ostatnich pięciu lat. Selena jest dzieckiem globalizacji. Przez minione 20 lat mieliśmy wspaniały festiwal rozwoju w Europie, obu Amerykach czy Azji. Teraz musimy się nauczyć całkiem nowej rzeczywistości. Okazuje się, że wiele rozwiązań, które wypracowaliśmy w ostatnich 20 latach teraz dobrze się sprawdza. Musimy się nauczyć nowych reguł globalizacji, które będą znacznie trudniejsze. Zachęcam do większej współpracy z rządem, bez względu na to, jak będą się zmieniać ekipy. Wszędzie na świecie biznes pracuje z rządem. W nowej epoce globalizacji to będzie nam potrzebne, bo będzie znacznie trudniej - mówił Krzysztof Domarecki, prezes grupy Selena.Selena to holding spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzący działalność na całym świecie i oparty na polskim kapitale. W skład grupy wchodzi 35 spółek krajowych i zagranicznych, w tym zakłady produkcyjne zlokalizowane na trzech kontynentach. Selena realizuje zamówienia na rynkach 100 państw.Jej działalność obejmuje wszystkie etapy tworzenia produktów: począwszy od zaawansowanych badań, przez produkcję, dystrybucję, marketing, aż po sprzedaż na całym świecie. Na każdym etapie kreowania produktów Selena stosuje innowacyjne rozwiązania, które zapewniają utrzymanie światowych standardów.Obecnie Selena znajduje się wśród czterech największych producentów piany poliuretanowej na świecie i skutecznie konkuruje na światowych rynkach chemii budowlanej z globalnymi koncernami o wieloletniej tradycji. Grupa zatrudnia prawie 2 tys. osób w 17 krajach na świecie.Firma otrzymała wyróżnienie za konsekwentną realizację strategii rozwoju opartej na innowacyjności oraz ekspansji zagranicznej.- Dziękujemy za to wyróżnienie. Historia Adamedu rozpoczęła się ponad 30 lat temu i od początku naszą misją było odpowiadanie na współczesne wyzwania medycyny. Te wyzwania nie mają granic, co pokazała też obecna pandemia. Naszą wartość budujemy na dwóch najważniejszych filarach: innowacyjności oraz internacjonalizacji. Chcemy być wizytówką nowoczesnej polskiej firmy na świecie. Chcemy inwestować na rynkach zagranicznych, ale też w Polsce. Ta nagroda może świadczyć o tym, że nam się to udaje - powiedziała Katarzyna Dubno, dyrektor relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia Adamedu.Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna o rodzinnym rodowodzie i rodzimym kapitale, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Od powstania firmy Adamed w 1986 r. wyrósł na jedną z najważniejszych firm farmaceutycznych w Polsce eksportującą polskie leki na światowe rynki.Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju oparta na dwóch filarach - innowacyjności oraz ekspansji zagranicznej - sprawiła, że Adamed stał się marką międzynarodową, a 500 produktów polskiej firmy jest dostępnych w 70 krajach na świecie. Jej dziewięć przedstawicielstw działa w Hiszpanii, Rosji, Czechach, Wietnamie, Włoszech, Kazachstanie, Uzbekistanie oraz na Słowacji i Ukrainie.Adamed to firma, która z powodzeniem dołączyła do globalnego wyścigu na innowacje i konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję na rynkach zagranicznych.Od 2017 r. jest właścicielem jednej z najszybciej rozwijających się wietnamskich firm farmaceutycznych - Davipharm, a w 2019 r. nabyła pakiet udziałów włoskiej spółki Ecupharma oraz zawarła z nią partnerstwo strategiczne, które ma wspierać rozwój Adamedu na rynku włoskim. Adamed zatrudnia prawie 2,2 tys. osób w dziewięciu krajach, posiada prawie 200 patentów w dziedzinie farmacji.Produkty Adamedu sprzedawane są w dwóch modelach biznesowych: licencyjnym, w którym własność intelektualna tych produktów pozostaje w Polsce oraz poprzez budowanie własnych struktur sprzedażowo-marketingowych i kreowanie marki w kolejnych krajach.Firma otrzymała wyróżnienie za skuteczne umacnianie pozycji na europejskim rynku dystrybucji paliw oraz aktywność służącą wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.- W imieniu prezesa Daniela Obajtka i całego zarządu dziękujemy za wyróżnienie. Jeszcze dużo granic przed nami do odkrycia - podkreśliła Patrycja Panasiuk, dyrektor biura innowacji PKN Orlen.PKN Orlen jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na sześciu rynkach macierzystych - w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie.Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2,8 tys. stacji paliw. Oferta grupy to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Jej produkty docierają na sześciu kontynentów do ponad 110 krajów.Grupa jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe. W obszarze wydobycia koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe.PKN Orlen jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 r. przejął grupę Energa, w lipcu tego roku. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG. Całościowa integracja aktywów to ważny krok w kierunku budowy silnego multienergetycznego koncernu o globalnym potencjale.Koncern nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest za najcenniejszą marką w Polsce, wycenianą na poziomie 4,7 mld zł. PKN Orlen jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już siódmy raz z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.