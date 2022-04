Inwestorzy bez granic. Oto dwanaście niezwykłych firm

Booksy, Kruk, Maspex, OTCF, Synthos, AstraZeneca, Cellnex Telecom, Coca Cola pl, Google, Northvolt, Raben, Veolia – to tegoroczni laureaci nagrody Inwestor bez Granic. Wyróżnienia wręczono podczas uroczystej gali w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Inwestor bez Granic to nagroda od lat towarzysząca Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. W tegorocznej edycji ten laur zdobyło 12 firm.

Tytuły przyznano najskuteczniejszym polskim inwestorom realizującym ekspansję zagraniczną oraz aktywnym i odpowiedzialnym inwestorom zagranicznym w Polsce, wpływającym na pozytywne zmiany zachodzące w gospodarce i na rynku pracy.

O nominowanie kandydatów zwróciliśmy się do szerokiego grona: środowiska biznesu, instytucji samorządu gospodarczego, agencji i instytucji rządowych zaangażowanych w pozyskiwanie inwestorów oraz wspierających polską ekspansję gospodarczą za granicą.

Polska jest coraz ważniejszą częścią globalnej gospodarki. Zawdzięczamy to zarówno tym polskim firmom, które śmiało wychodzą z działalnością poza granice naszego kraju, jak i tym zagranicznym koncernom, które inwestują w Polsce potężny kapitał tworząc nowe miejsca pracy. W ten sposób polska gospodarka coraz mocniej włącza się w globalne łańcuchy dostaw wzmacniając zarówno swoje fundamenty, jak i pozycję na globalnej mapie gospodarczej.

- Te dwa światy współistnieją na rynku, ale także w naszym konkursie, w którym doceniamy skalę i znaczenie inwestycji, ale i to, w jaki sposób są realizowane, jak wpisują się w szeroki, gospodarczo-społeczny kontekst – powiedział Wojciech Kuśpik, prezes PTWP, organizator konkursu.

- Żeby zaistniały inwestycje, musi być bezpiecznie, musi być możliwość zrealizowania ich zgodnie z harmonogramem, wreszcie musi być swoista chemia, czyli "feeling". I to chyba ma miejsce, bo 90 proc. zagranicznych inwestorów, którzy wybrali Polskę, zdecydowało się na reinwestycje w naszym kraju - powiedział Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. - Szczególnie jednak cieszą nas inwestycje polskich przedsiębiorców za granicą. Tego wciąż się uczymy, ale możemy już mówić o spektakularnych sukcesach - d0dał.

- Inwestorem może być każdy, ale tylko nieliczni mogą być "inwestorami bez granic" - mówił prezydent Katowic Marcin Krupa. - Tacy inwestorzy często podejmują ryzyka, jakiego nikt inny, by się nie podjął - dodał.

Europejski Kongres Gospodarczy co roku wyróżnia takie firmy. W tegorocznej edycji konkursu było ich 12.

Booksy

Booksy, wywodzący się z Polski start-up stworzony w 2013 roku przez Stefana Batorego i Konrada Howarda, jest obecnie na prostej drodze do statusu jednorożca, czyli firmy wycenianej na ponad miliard dolarów.

Dzięki aplikacji już blisko 20 milionów użytkowników na świecie rezerwuje wizyty online u swoich ulubionych fryzjerów, barberów i kosmetyczek, a usługodawcy korzystają z nowoczesnego systemu do rozwijania biznesu i pozyskiwania nowych klientów. Perspektywy Booksy dostrzegają inwestorzy i banki zarówno w kraju , jak i za granicą.

Firma bije rekordy w kolejnych rundach finansowania. W sumie w Booksy zainwestowano już ponad 120 mln dolarów.

- Ta nagroda upewnia nas, że to, co robimy, robimy dobrze - stwierdził odbierający w imieniu tej firmy tytuł Inwestora bez granic Przemysław Barszcz, szef sprzedaży Booksy.

Kruk

Kruk to już największa firma windykacyjna nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy Środkowo-wschodniej. Operacyjnie grupa jest obecna w Polsce, Rumunii, Włoszech, Hiszpanii, Czechach i w Słowacji, a ponadto posiada aktywa w Niemczech.

Kruk jest też firmą, która stawia na cyfryzację i nowe technologie, które są przyszłością branży windykacyjnej - jak uważa sam prezes spółki Piotr Krupa. Okres pandemii tylko to potwierdził.

- Jestem przedsiębiorcą od 23 lat. Zaczynałem z 1600 zł - mówił Piotr Krupa, prezes windykacyjnego giganta, odbierając nagrodę. - Prowadzimy trudny biznes, ale uwielbiam tę pracę. Pomagamy ludziom spłacić długi i przywracamy gospodarce te pieniądze, które byłyby utracone - dodał.

Maspex

Koncern z siedzibą w Wadowicach to największa prywatna firma spożywcza, której ambicje nie ograniczają się jedynie do rodzimego rynku – swoje wyroby sprzedaje w ponad 60 krajach. Ma 15 zakładów w kraju i za granicą. Spółka posiada w swoim portfolio 63 marki i łącznie oferuje ponad 2300 towarów, a jej produkty, promowane za granicą przez kilkanaście silnych marek.

Grupa właśnie kupiła spółkę CEDC International oraz jej spółkę zależną B2B Wine & Spirits wraz z prawami do wszystkich marek CEDC. To już 20. przejęcie firmy z Wadowic – tym razem w sposób skokowy zwiększające skalę biznesu. Dzięki transakcji powstanie także największa polska grupa spożywcza o obrotach przekraczających 11 mld zł.

- Droga do tej nagrody była długa, dostaliśmy ją dopiero po 2o. przejęciu - mówił odbierając statuetkę Inwestora bez granic prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński. - Wypiję żubrówkę z powodu tej nagrody - obiecał, dodając, że jego zdaniem, najlepsze "pięć minut" jest wciąż przed firmą.

OTCF

Kolejnym laureatem konkursu Inwestor bez granic jest OTFC – właściciel marki 4F, odnoszący sukcesy na międzynarodowych rynkach lider branży odzieży sportowej. Marka 4F jest obecna w 48 krajach. Jej produkty dostępne są w tysiącu sklepów między innymi w Czechach, na Słowacji, Litwie, Łotwie, Portugalii, Rumunii, Tajlandii, Japonii i na Tajwanie, czy w Katarze.

Marka 4F to ponad 240 sklepów w Polsce, Litwie, Łotwie, Czechach, Słowacji, Rumunii, Ukrainie, Tajlandii, Japonii i na Tajwanie. Obecna jest w 42 krajach poprzez rozwiniętą sieć sprzedaży hurtowej, a produkty 4F dostępne są w 400 sklepach multibrandowych. Firma jest też sponsorem 8 komitetów olimpijskich i 3 paraolimpijskich. Ubiera wszystkie drużyny Energa Basket Ligi i wszystkie reprezentacje Polski w koszykówce.

- Poza tym, że jestem przedsiębiorcą, jestem też sportowcem, myślę jak sportowiec. Sport przesuwa granice, my też je przesuwamy - powiedział Igor Klaja, prezes OTCF. Kontynuował w poetyce sportowej: dopiero się rozgrzewamy. Chcemy by marka 4F była globalna.

Synthos

Grupa Synthos także zaistniała w ostatnich miesiącach na rynku zagranicznych przejęć. Jako światowy lider w produkcji kauczuków syntetycznych, sfinalizowała 1 grudnia przejęcie od Trinseo zakładu w niemieckim Schkopau. Łączna wartość tej największej w historii firmy transakcji to 460 mln dolarów. Synthos umocni w ten sposób swoją pozycję na globalnym rynku kauczuków syntetycznych, stając się drugim największym producentem w tym segmencie.

Koncern ma teraz zakłady produkcyjne w Polsce, w Czechach, we Francji, w Holandii i w Niemczech. Zatrudnia ponad 3600 pracowników. Eksportuje do stu krajów.

- Udało nam się przeprowadzić transakcję, która była nie tylko największym przejęciem w dziejach spółki, ale także największą taką transakcją, przeprowadzoną przez polską prywatną firmę - powiedział Jacek Kokosza, wiceprezes Synthos. - Nie zwalniamy tempa i mamy nadzieję na dalszy rozwój - zapewnił.

AstraZeneca

AstraZeneca to brytyjsko-szwedzki koncern biofarmaceutyczny o światowym zasięgu. Jego biznesowa aktywność nie ominęła jednak i Polski. Należące do koncernu warszawskie Globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych jest jedną z sześciu takich placówek spółki na świecie i jedyną w naszej części Europy. W ciągu ostatniej dekady nakłady Centrum na badania i rozwój wzrosły cztery i pół razy. W roku 2020 sięgnęły prawie 290 mln zł, co czyni AstraZenecę jednym z liderów branży life sciences.

Warszawskie Centrum Operacyjne Badań Klinicznych jest jedną z sześciu tego typu placówek spółki na świecie i jedyną w tej części Europy. W Polsce działają również: Globalne Centrum HR, Globalne Centrum Finansowe, Globalne Centrum Zakupów. Wszystkie mają charakter globalny, obsługując kluczowe operacje spółki na całym świecie.

- Od 30 lat inwestujemy w rozwój naszej firmy w Polsce. Dzięki tym inwestycjom możemy koordynować projekty badawcze m.in. w dziedzinie onkologii czy kardiologii - przypomniała Barbara Kozierkiewicz, wiceprezes zarządu i dyrektor wykonawczy Globalnych Systemów Klinicznych. - Przed nami jednak dużo pracy, by zrealizować cel, w którym Polska będzie liderem innowacyjności - stwierdziła również.

Cellnex Telecom

Wśród laureatów nie mogło zabraknąć również spółek szeroko pojętej branży technologicznej. Jedną z nich jest Cellnex Telecom. Ta hiszpańska firma jest wiodącym europejskim operatorem bezprzewodowej telekomunikacji i infrastruktury nadawczej z portfelem ponad 130 tysięcy lokalizacji.

Za ponad 10 mld 700 mln zł Cellnex przejął w zeszłym roku wieże telekomunikacyjne Polkomtela i Play’a. Zapowiada inwestycje o wartości ponad 10 mld zł. To w związku z budowaniem sieci przesyłowej dla nowoczesnego standardu komunikacyjnego 5G.

- Ta inwestycja nie jest najważniejszą rzeczą - mówił o tym sukcesie Santiago Argelich Hesse, dyrektor zarządzający spółki Cellnex Poland. - Najważniejsze jest to, że Cellnex jest najbardziej innowacyjną spółką. Przedefiniujemy zasady w tej branży. Wierzymy, że położymy podwaliny pod cyfryzację Polski - zapowiadał.

Coca Cola w Polsce

Kolejny laureat to prawdziwie globalna marka, trudno byłoby znaleźć na całym świecie osobę, która jej nie zna: Coca Cola. To zaangażowany inwestor, który poprzez realizowane działania oraz inwestycje bardzo mocno wpisał się w społeczno-gospodarczy rozwój kraju.

Większość produktów Coca-Coli, bo aż 92 proc., wytwarzana jest tutaj w kraju - w fabrykach w Radzyminie, Staniątkach i Tyliczu, we współpracy z lokalnymi dostawcami. Firma tu zatrudnia, płaci podatki, wspiera społeczności oraz inwestuje. W ciągu jedynie ostatniej dekady Coca-Cola zainwestowała w polską gospodarkę 1 miliard złotych, poprzez inwestycje m.in. w rozbudowy fabryk, nowe linie produkcyjne, miejsca pracy oraz nakierowane na realizację kluczowych środowiskowych celów w zakresie zbiórki i przetwarzania odpadów i projektowania opakowań.

- Po 50 latach od wyprodukowania tutaj pierwszej butelki Coca Coli już nie postrzegamy się jako inwestor, tylko jako część lokalnej społeczności - mówił Jaak Mikkel, dyrektor regionalny koncernu. - Jesteśmy stąd - zakończył po polsku swoje wystąpienie.

Google

Technologiczny, globalny gigant Google również docenił polski rynek. W kwietniu zeszłego roku koncern uruchomił w Warszawie największe w Europie Centrum Rozwoju Technologii Google Cloud. Zapewni ono lepszą jakość usług chmurowych w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ponad 600 mln dolarów wydano na zakup kompleksu biurowego The Warsaw HUB, w którym Centrum ma swoją siedzibę. Region Google Cloud to największa inwestycja koncernu w Polsce. Jej całkowitą wartość ocenia się nawet na 2 mld dolarów.

- Historia Google w Polsce jest związana z rozwojem polskiej gospodarki. Polska jest świetnym domem dla inwestycji - mówiła odbierająca nagrodę Marta Poślad, dyrektor do spraw polityki publicznej i relacji z rządami w Europie Środkowej i Wschodniej. - Nasz zespól jest prawdziwym zespołem bez granic. Nasze biuro w Warszawie stało się domem dla osób 20 narodowości - podkreśliła.

Northvolt

Dla europejskiego producenta ogniw i systemów bateryjnych – firmy Northvolt – Polska jest istotnym rynkiem. Świadczą o tym jej inwestycje. Na terenach Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, w sąsiedztwie gdańskiego terminala kontenerowego, buduje właśnie nową fabrykę. Będzie w niej produkować najnowocześniejsze systemy magazynowania energii, które umożliwią efektywniejsze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Northvolt zainwestuje w to przedsięwzięcie 200 mln dolarów. Fabryka ruszy jeszcze w tym roku.

W zakładzie produkowane będą magazyny bateryjne umożliwiające większe i lepsze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Fabryka w Gdańsku będzie nadal produkowała także systemy bateryjne, wykorzystywane w przemyśle i budownictwie - m.in. do produkcji elektrycznych pojazdów górniczych lub koparek.

- Na przełomie 2016 i 2017 roku było nas zaledwie 12 osób. Dziś odbieram tę nagrodę w imieniu pond 200 pracowników zakładów w Gdańsku i ponad 3 tys. osób w całym Northvolt - powiedział prezes firmy Robert Chryc-Gawrychowski.

Raben

Raben jest obecny w Polsce od 30 lat. W naszym kraju zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Dysponuje flotą 4500 pojazdów. W 53 lokalizacjach ma magazyny o łącznej powierzchni 520 tysięcy metrów kwadratowych. Właśnie rozbudowuje magazyn Fresh Logistics Polska w Grodzisku Mazowieckim. Zakończenie tej inwestycji jest planowane na pierwszy kwartał 2022 r. Natomiast latem 2022 roku rozpocznie się budowa kompleksu logistycznego na obrzeżach Kowna, w pobliżu autostrady Kowno-Kłajpeda, która jest częścią międzynarodowej trasy Via Baltica.

Firma podejmuje również szereg wartościowych inicjatyw w ramach zrównoważonego rozwoju. Między innymi zawarła umowę PPA (Power Purchase Agreement) z PGE Obrót, dzięki której w latach 2023-2029 Raben w Polsce będzie korzystać w 100 proc. z zielonej energii. W 2022 r. zostaną wybudowane dedykowane farmy fotowoltaiczne o łącznej powierzchni ok. 40 ha i mocy ok. 35 MWp, dostarczające 35 tys. MWh rocznie.

Ostatnie akwizycje pozwoliły nam na działalność w 15 krajach - stwierdziła Magdalena Szaroleta, dyrektor sprzedaży spółki Raben Transport. - Nie zatrzymujemy się, wszystko przed nami - zadeklarowała.

Veolia

W ciągu ćwierćwiecza swojej obecności w Polsce Veolia stała się jednym z głównych graczy w polskim ciepłownictwie. To obecnie największy prywatny dostawca ciepła w Polsce, jest partnerem polskich miast i przemysłu, oferującym także usługi w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych.

Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 123 samorządach, w 58 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Planuje budowę dwóch dużych elektrociepłowni gazowych: w Łodzi i w Poznaniu. Nowe bloki zastąpią stare jednostki węglowe, co wpisuje plany firmy w szeroki trend dekarbonizacji. Rozpoczęcie eksploatacji nowych bloków w Poznaniu i Łodzi Veolia planuje w okolicach 2025-26 r.

- Ten rok jest dla nas wyjątkowy. Obchodzimy 25-lecie naszej działalności w Polsce. Potwierdzeniem naszych związków jest obecność w 123 miastach, które nam zaufały - mówił Frédéric Faroche, prezes spółki. - Naszą ambicją jest być liderem transformacji ekologicznej - stwierdził.

