Inwestorzy na start. Rusza prestiżowy konkurs

Inwestor bez granic? To wymaga w dzisiejszych czasach rozwagi, odwagi i odpowiedzialności. Pula rekomendacji otwarta. Laureatów poznamy w kwietniu.

Prestiżowe wyróżnienia zostaną przyznane podczas XV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w dwóch kategoriach: „Inwestor zagraniczny w Polsce” oraz „Polski inwestor za granicą”.

Wyróżnienie zostaną najskuteczniejsi polscy inwestorzy realizujący ekspansję zagraniczną oraz aktywnym i odpowiedzialnym inwestorom zagranicznym w Polsce, wpływającym na pozytywne zmiany zachodzące w gospodarce i na rynku pracy.

Na zgłoszenia organizatorzy konkursu czekają do 28 lutego 2023 r. Merytoryczną pieczę nad projektem sprawuje redakcja portalu gospodarczego WNP.PL i magazynu Nowy Przemysł.

Inwestycje będą też przedmiotem debat w ramach EEC Trends (6 lutego, trwa rejestracja), a w dniach 24-26 kwietnia pojawią się w programie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Zapraszamy na nasze wydarzenia.

Działanie „bez granic” obarczone jest w dzisiejszych czasach - pełnych zawirowań zjawisk kryzysowych - sporym ryzykiem. Dotyczy to zarówno polskich firm podejmujących śmiałe decyzje o ekspansji zagranicznej jak i podmiotów zagranicznych angażujących się w kraju atrakcyjnym dla inwestorów, ale leżącym w obecnie niespokojnym rejonie Europy i stającym wobec wyzwania spowolnienia gospodarczego.

Inwestowanie na wzburzonym morzu to zadanie dla dobrych nawigatorów

Obie grupy tegorocznych laureatów mierzą się już zapewne od pewnego czasu z zaburzeniami w łańcuchach dostaw, niestabilności rynków, wielorakimi skutkami pandemii, wojny w Ukrainie i licznych kryzysów (od surowcowego po klimatyczny) - takimi jak np. inflacja, wysokie ceny energii czy materiałów budowlanych, presja regulacyjna czy wahania popytu.

Jury analizujemy skuteczność inwestycyjnych strategii docenia szczególnie te przedsięwzięcia, które przyczyniają się do budowania marki Polski w świecie i otwierają drzwi do zagranicznych rynków kolejnym polskim firmom, a w przypadku inwestycji zagranicznych w Polsce wnoszą do naszej gospodarki rzeczywiste wartości – nowe technologie i know how, modele organizacyjne i możliwości kooperacji, stabilne i atrakcyjne miejsca pracy.

W kategorii „Inwestor zagraniczny w Polsce” z grona inwestorów zagranicznych w Polsce wybierani są ci, których przedsięwzięcia i aktywność biznesowa została w praktyce zweryfikowana. Chodzi o inwestycje o zauważalnej skali, ale - co ważniejsze - dające rozwojowy impuls dla całej polskiej gospodarki, wnoszące nową wartość, budujące sieć kooperacji.

W ten sposób promowani są inwestorzy silnie zakorzenieni w Polsce i wiążący z polskim rynkiem swoje strategie - dbający o jakość tworzonych miejsc pracy i jej warunki, inwestujący w kwalifikacje załóg, a także w innowacyjność i rozwijający sektor badawczo-rozwojowy.

Po drugiej, równie ważnej, stronie projektu, znaleźli się polscy inwestorzy realizujący odważne, skuteczne strategie ekspansji zagranicznej. Oceniane były ich wpływ na potencjał polskiego eksportu, bez ograniczania się do zestawień danych finansowych.

Lista laureatów konkursu wiernie oddaje stan polskiego rynku inwestycyjnego

W przyznawaniu tytułów w kategorii „Polski inwestor za granicą” istotne było wskazanie takich osób lub firm, które - racjonalnie oceniając ryzyko - z powodzeniem inwestują na obcych, niekiedy odległych rynkach, stawiając na współpracę lokalną i respektując kulturową specyfikę i zasady odpowiedzialności społecznej biznesu.

Dotychczasowe kryteria pozostają w mocy, ale w niespokojnych czasach tym ważniejsze wydaje się wyróżnianie tych, którzy odważnie, ale w rozważny i odpowiedzialny sposób minimalizując ryzyka inwestują wbrew mało sprzyjającym warunkom. Ich działaniom ekonomiści mogło by nadać walor antycykliczności.

Każde udane przedsięwzięcie to najskuteczniejsza zachęta dla innych pokazująca, że da się - kontrolując ryzyko, stawiając na odporność i elastyczność - inwestować i osiągać sukcesy nawet wówczas, gdy ekonomiczna i geopolityczna pogoda przynosi gwałtowne i nieprzewidywalne zjawiska.

Jak uczy doświadczenie poprzednich edycji, lista laureatów konkursu wiernie oddaje stan polskiego rynku inwestycyjnego. Tworzą ją zwykle zróżnicowane pd względem branży, skali i modelu działania podmioty. Są wśród laureatów duże korporacje i światowi liderzy inwestujący w Polsce, mocno osadzeni w globalnej gospodarce, a wciąż aktywni krajowi producenci, zagraniczne firmy technologiczne i innowacyjne odważnie wchodzące na polski rynek, a wreszcie młody polski biznes, już zweryfikowany przez światowe indeksy i fundusze.

W ubiegłorocznej edycji konkursu Inwestor bez granic wyróżniono 12 firm: Booksy, Kruk, Maspex, OTCF, Synthos, AstraZeneca, Cellnex Telecom, Coca Cola w Polsce, Google, Northvolt, Raben, Veolia.

Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2023 r. na adres mailowy agnieszka.kolodziej@ptwp.pl, w temacie maila należy wpisać: „Inwestor bez granic – zgłoszenie”. Zasady konkursu i szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów w regulaminie „Inwestora bez granic” – tutaj.

Statuetki zostaną wręczone laureatom 24 kwietnia 2023 roku podczas finałowej gali towarzyszącej XV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego organizowanego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

