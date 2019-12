Inwestorzy odreagowali odwołanie prezesa Lotosu

W poniedziałek na warszawskim parkiecie GPW przeważały spadki. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół CCC, Lotos i Santander Bank Polska. W piątek po sesji gdański koncern naftowy poinformował, że rada nadzorcza spółki odwołała prezesa zarządu Mateusza Bonca, jednocześnie powierzając pełnienie funkcji prezesa Lotosu Jarosławowi Wittstockowi.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,3 proc. do 2.066,55 pkt., WIG zniżkował 0,2 proc. do 55.867,95 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,2 proc. do 3.823,08 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł 0,03 proc. do 11.761,86 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 649 mln zł, z czego 567 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: CCC - o 4,5 proc., Lotos - o 3,1 proc. i Santander Bank Polska - o 3,0 proc.

WIG20 po otwarciu poniżej piątkowego zamknięcia oscylował w wąskim trendzie bocznym, po czym ok. godz. 10.00 wszedł w fazę spadkową, ustanawiając minimum sesyjne przed godz. 15.00. Następnie doszło do odbicia korekcyjnego, czemu sprzyjało zachowanie się rynków bazowych (m. in. DAX i S&P500), lecz mimo to indeks zakończył dzień poniżej kreski.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panował zróżnicowany obraz - najsilniej zwyżkowały ceny akcji węgierskich (BUX zyskał 1,0 proc.), dla odmiany nieznaczne spadki wystąpiły w Czechach i Rosji.

O godz. 17.15. DAX spadł 0,32 proc., a S&P500 zniżkował 0,01 proc.

W piątek po sesji Lotos poinformował, że rada nadzorcza spółki odwołała prezesa zarządu Mateusza Bonca, jednocześnie powierzając pełnienie funkcji prezesa Jarosławowi Wittstockowi.

Akcje PKO BP zniżkowały dziesiątą sesję z rzędu, odnotowując najdłuższą serię spadkową od 15 lat. Kurs PKO BP w poniedziałek zniżkował o 0,7 proc.

Prezes Banku Pekao Marek Lusztyn powiedział PAP Biznes w wywiadzie, że spółka w pierwszych miesiącach 2020 roku rozpocznie prace nad nową, kilkuletnią strategią. Zdaniem prezesa Pekao ma ogromny potencjał dalszego wzrostu, a cel ROE na poziomie 12,5 proc. bank będzie chciał osiągnąć w najszybszym możliwym terminie.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: JSW - o 4,5 proc., Cyfrowy Polsat - o 1,5 proc. i PZU - o 1,1 proc. Kurs PGNiG wzrósł o 0,4 proc.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak poinformował podczas konferencji prasowej, że spółka podpisała w poniedziałek z Energy Resources of Ukraine porozumienie, dotyczące współpracy przy poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów na Ukrainie.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Polnordu - spadek o 13,0 proc., Neuki - o 4,6 proc. i Wieltonu - o 3,5 proc.

W piątek po sesji Polnord poinformował, że emisja obligacji o wartości do 150 mln zł nie doszła do skutku z powodu nieosiągnięcia minimalnego wymaganego progu (75 mln zł).

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Brastera - wzrost o 9,1 proc., AB - o 6,6 proc. i Elemental Holding - o 3,6 proc.

W piątek wieczorem Elemental Holding poinformował, że zawarł z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN (FEZ), zarządzanym przez PFR TFI, dwie umowy inwestycyjne określające warunki transakcji na rynku międzynarodowym.