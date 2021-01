Inwestorzy odwracają się od spółek Leszka Czarneckiego

Przejęcie Idea Banku przez Pekao, ogłoszone w "przerwie świątecznej", wciąż budzi emocje. Na przymusową restrukturyzację banku Leszka Czarneckiego nerwowo reagują w pierwszym dniu notowań giełdowi inwestorzy.

Po 3 latach strat Idea Bank na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł, najważniejsze w tej przymusowej restrukturyzacji jest to, że dzięki sprawnemu działaniu BFG, @uknf i @BankPekaoSA, dziesiątki tysięcy klientów indywidualnych i samorządy uniknęły strat w kwocie co najmniej 2,0 mld zł https://t.co/6UrdNi5pq8 — Paweł Borys (@PawelBorys_) January 4, 2021

Do sprawy odniósł się także w poniedziałek Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju."Po 3 latach strat Idea Banku na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł, najważniejsze w tej przymusowej restrukturyzacji jest to, że dzięki sprawnemu działaniu BFG, UKNF i Banku Pekao SA, dziesiątki tysięcy klientów indywidualnych i samorządy uniknęły strat w kwocie co najmniej 2,0 mld zł" - napisał w poniedziałek na Twitterze Borys.