Inwestorzy patrzą firmom na ręce. Czysty wygrywa

Inwestorzy, banki, klienci, partnerzy biznesowi coraz częściej biorą pod uwagę pozafinansowe (środowiskowe, społeczne) kwestie działalności firmy. Tymczasem biznes w Polsce jest słabo albo średnio przygotowany do raportowania tych obszarów swojej aktywności. Zmiany wymuszają kolejne regulacje, ale rynek może zrobić to szybciej i skuteczniej.

Prawa człowieka a biznes

Spółki giełdowe: przed nimi długa droga

„Raportuję, bo muszę”. Potrzebna edukacja

Według inwestorów, którzy wzięli udział w badaniu, najtrudniej przełożyć na wskaźniki niefinansowe kwestie związane z prawami człowieka, społeczeństwem oraz środowiskiem.– Odpowiedzi inwestorów wskazujące na zmianę w podejściu do włączania kryteriów ESG do podejmowanych decyzji powinny być ważną wskazówką dla spółek zarówno tych, których papiery wartościowe są przedmiotem notowań, jak i dla spółek prywatnych. Inwestorów instytucjonalnych obowiązuje tzw. fiduciary duty, czyli działanie w interesie klienta. W tym celu potrzebują oni jakościowych i porównywalnych między spółkami danych z zakresu środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, kwestii społecznych, pracowniczych i związanych z przestrzeganiem praw człowieka, jak również przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu - mówi Milena Olszewska-Miszuris z CFA Society Poland i Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.Jak wynika z raportu jedynie 43 proc. spółek giełdowych w Polsce posiada zintegrowaną strategię biznesową i zrównoważonego rozwoju. Natomiast 36% ankietowanych nie posiada żadnej strategii niefinansowej. W tym kontekście nie jest zaskoczeniem, że rady nadzorcze bardzo nisko oceniają stopień powiązania celów biznesowych spółek z celami ESG.Tylko 43 proc. spółek, które wzięły udział w badaniu, widzi w takiej integracji szansę na pokazanie swojej strategii w obszarze zrównoważonego rozwoju i tego, jak wpływa na budowanie wartości firmy w długim terminie. Tylko co piąty ankietowany ma opracowany plan realizacji strategii, a u zaledwie 15 proc. wyznaczony jest członek zarządu odpowiedzialny za jego realizację.Wśród kwestii niefinansowych uwzględnianych w procesie zarządzania ryzykiem w spółce, członkowie rad nadzorczych i emitenci wskazywali na klimat i środowisko, kwestie pracownicze, ład korporacyjny oraz związany z nim obszar przeciwdziałania korupcji. Do tej listy zarządy spółek dodają jeszcze kwestie społeczne, prawa człowieka i cyberbezpieczeństwo.ESG to tylko z pozoru kolejny wymóg regulacyjny. Sektor bankowy, będący w Polsce kluczowym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw, już teraz pośrednio uwzględnia aspekty ESG w polityce kredytowej.- Część banków dobrowolnie wprowadza ograniczenia dla finansowania części branż gospodarki stawiając na wsparcie transformacji ekologicznej. Skala zaangażowania banków w projekty o zrównoważonym ratingu ESG będzie wpływać na popyt wśród inwestorów posiadających akcje banków, a w konsekwencji na giełdowe wyceny walorów sektora bankowego - mówi Przemysław Paprotny, partner PwC, lider usług dla sektora finansowego.Dlaczego spółki zdecydowały się na przygotowanie raportów uwzględniających dane niefinansowe? Dla połowy badanych emitentów to wymogi regulacyjne były głównym powodem rozpoczęcia przygotowywania raportów niefinansowych. Dlatego połowa respondentów rozpoczęła ten proces 3-5 lat temu, w związku z wejściem w życie rozporządzenia o raportowaniu niefinansowym (NFRD).Zarówno inwestorzy, jak i członkowie rad nadzorczych, oceniają swój obecny poziom wiedzy na temat raportowania niefinansowego jako średniozaawansowany.Zdaniem Piotra Rówińskiego, partnera PwC, istnieje potrzeba podnoszenia świadomości rynku w obszarze zrównoważonego rozwoju, ryzyk niefinansowych oraz raportowania.- Na dostosowanie się do realizacji wymogów w zakresie raportowania niefinansowego spółki będą miały czas do 2023 roku. Najbliższe dwa lata powinny być okresem intensywnej pracy i zmian - podsumowuje.