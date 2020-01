Inwestorzy szukają bezpiecznych przystani. Zyskuje jen i złoto

Inwestorzy zareagowali błyskawicznie na doniesienia o ataku USA w Iranie. Obawy o konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie spowodowały, że kapitał ucieka w stronę bezpiecznych przystani - jena i złota. W centrum uwagi pozostają notowania ropy.

Ropa odreagowuje

Jeśli chodzi o kurs polskiej waluty, analitycy wskazują, że obecnie mamy jeszcze w kraju okres świąteczny. Stąd znacząca liczba instytucji oraz firm zacznie działać na zwyczajnych obrotach po długim weekendzie, a zatem we wtorek 7 stycznia 2020 roku. Na razie wiele przedsiębiorstw funkcjonuje jeszcze "na pół gwizdka".Jak zwraca uwagę Konrad Białas, analityk TMS Brokers, napięcia między USA i Iranem narastały od jakiegoś czasu i kwestią czasu było, kiedy prezydent Donald Trump przerzuci uwagę na Bliski Wschód po tym, jak na jakiś czas „zamknął” sprawę sporu handlowego z Chinami."Nie mamy tu do czynienia z ostrzeliwaniem strategicznych celów, ale z bezpośrednim zamachem na czołowego irańskiego generała. Jest to agresywny pokaz siły i jawna prowokacja, czego Teheran nie pozostawi bez odpowiedzi. Niewykluczone, że niestabilny Irak stanie się polem walki o dominację w regionie. Ma to oczywiście bezpośredni wpływ na rynek ropy naftowej" - dodaje analityk.Sam Irak odpowiada za eksport ok. 3,4 mln baryłek, ponad 10 proc. produkcji OPEC. W szerszym ujęciu rozprzestrzenienie konfliktu na obszar cieśniny Ormuz zagraża transportowi ropy z całego regionu, gdyż przepływa tamtędy ok. 20 proc. globalnej podaży ropy.Tymczasem rynki odreagowały szybko poranny wystrzał, gdy w ciągu zaledwie 85 minut notowania ropy wzrosły o ponad 4 proc.W piątek przed południem notowania ropy Brent w Londynie rosły o nieco ponad 3,5 proc. Baryłka Brent z dostawą w marcu wyceniana była na nieco ponad 68,6 dolara, co oznacza wzrost o niemal 3,6 proc. w stosunku do czwartkowego zamknięcia.W Nowym Jorku baryłka ropy WTI z dostawą w lutym wyceniana była na 63,3 dolara, co oznacza wzrost o nieco ponad 3,5 proc.Po pierwszych informacjach o ataku w Iraku notowania ropy skoczyły o ok. 4 proc. WTI osiągnęła poziom ponad 63,4 dol. i była najdroższa od maja 2019 r.