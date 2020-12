Inwestorzy z Wall Street liczą na pakiet stymulacyjny

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się małymi zmianami indeksów, ale Nasdaq znalazł się na historycznym szczycie. Inwestorzy liczą na porozumienie ws. pakietu stymulacyjnego w USA, nastroje wsparły też komentarze Fed o gotowości pomocy dla amerykańskiej gospodarki.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,15 proc. i wyniósł 30.154,54 pkt.

S&P 500 zwyżkował 0,18 proc. i wyniósł 3.701,17 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,50 proc., do 12.658,19 pkt. To nowy historyczny szczyt tego indeksu.

Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. Z prognoz Fedu wynika, że stopy proc. pozostaną bez zmian do końca 2023 r. Fed zamierza przeprowadzać skup aktywów do czasu osiągnięcia postępów w dochodzeniu do celu inflacyjnego i pełnego zatrudnienia.

W komunikacie podkreślono, że Fed dąży do "osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc. w dłuższej perspektywie".

"Ze względu na to, że inflacja utrzymuje się poniżej tego długoterminowego celu, Komitet będzie dążył do osiągnięcia przez pewien czas inflacji umiarkowanie powyżej 2 proc., tak aby inflacja wynosiła średnio 2 proc. w tym czasie, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostały dobrze zakotwiczone na poziomie 2 proc." - napisano w oświadczeniu.

Fed wskazywał, że stopy procentowe w USA będą utrzymane na obecnym poziomie do czasu, aż warunki na rynku pracy osiągną założenia Fedu dotyczące pełnego zatrudnienia, a inflacja wzrośnie do 2 proc. i będzie na dobrej drodze do umiarkowanego przekroczenia 2 proc. przez pewien czas.

"Rezerwa Federalna może wykorzystać pełen zakres narzędzi do wspierania gospodarki USA w tym trudnym czasie, promując w ten sposób maksymalne cele w zakresie zatrudnienia i stabilności cen" - napisano w komunikacie.

Fed będzie skupował aktywa do czasu aż osiągnie postępy w dochodzeniu do celów mandatowych.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, przywódca większości w Senacie Mitch McConnell, przywódca mniejszości w Senacie Chuck Schumer i przywódca mniejszości w Senacie Kevin McCarthy spotkali się we wtorek, aby omówić rządowy plan wydatków i pomoc fiskalną powiązaną z pandemią koronawirusa. Do spotkania włączył się też telefonicznie sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin, który wcześniej rozmawiał tego dnia przez godzinę z Pelosi.

McConnell powiedział dziennikarzom, że podczas spotkania poczyniono postępy i powiedział, że sądzi, iż strony wkrótce mogą osiągnąć porozumienie. Schumer powiedział, że przywódcy robią postępy i "miejmy nadzieję, że wkrótce dojdziemy do porozumienia".

Wtorkowe negocjacje są próbą czterech przywódców, zmierzającą do osiągnięcia ponadpartyjnego porozumienia ws. wydatków budżetowych i pakietu fiskalnego, który mógłby przejść przez podzielony Kongres. W przypadku braku porozumienia rządowe fundusze wyczerpią się w sobotę, a 12 milionów ludzi straci zasiłki dla bezrobotnych dzień po Bożym Narodzeniu.