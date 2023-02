Inwestowanie pasywne przyciąga kapitał nawet w trudnych czasach

Zeszłoroczne napływy do funduszy typu ETF (funduszy inwestycyjnych odzwierciedlających zachowanie się danego instrumentu finansowego) okazały się rekordowo wysokie, co pokazuje niesłabnące zainteresowanie inwestowaniem pasywnym.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak wynika z analizy WealthSeed, w 2021 roku wartość środków zgromadzonych w ETF-ach w Europie po raz pierwszy przekroczyła poziom 1 biliona euro (na koniec roku 1,3 bln euro). Od wielu lat wzrost ten jest napędzany wzmożonymi napływami kapitału, które w 2021 r. osiągnęły rekordowy poziom 161 mld euro. Mimo niekorzystnej koniunktury na globalnych rynkach kapitałowych, wartość aktywów na koniec grudnia 2022 roku kształtowała się na poziomie 1,24 bln euro.

Jak wynika z raportu funduszu BlackRock globalne instrumenty typu ETF odnotowały 867 mld dolarów napływu netto w 2022 roku, a to drugi wynik po rekordowym roku 2021 roku. Do takiego wyniku przyczynił się zarówno mocny napływ aktywów do ETF-ów akcyjnych (598 mld dolarów), jak i napływ aktywów do ETF-ów obligacyjnych (266 mld dolarów).

Spośród 10 ETF-ów z największym zwrotem w 2022 roku na platformie WealthSeed, posiadającej w ofercie ponad 550 takich produktów, aż 70 proc. stanowią ETF-y z ekspozycją na akcje z branży energetycznej bądź instrumenty skupiające się na bezpośrednich inwestycjach w surowce.

Jak pokazał 2022 rok, nawet w trudnych okolicznościach rynkowych fundusze ETF zanotowały napływy inwestycyjne.

- Specyfika funduszy ETF i wykorzystywanie ich przede wszystkim do inwestycji pasywnych o charakterze długoterminowych sprawia, że niezmiennie największe aktywa i obroty gromadzone są przez instrumenty odzwierciedlające notowania globalnych i amerykańskich indeksów giełdowych (np. MSCI World, S&P 500). Z kolei duża różnorodność ETF-ów oznacza, że na szczyt tabeli z największymi zwrotami w danym roku trafiają produkty z ekspozycją na tę klasę aktywów, która w danym okresie radziła sobie najlepiej. Uwzględniając panujące trendy, w 2023 r. z dużą dozą prawdopodobieństwa będziemy obserwowali dalszy rozwój funduszy ETF - wskazuje Piotr Langner, doradca inwestycyjny WealthSeed.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl