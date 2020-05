Inwestowanie w czasach pandemii. Oto trzy złote zasady

Co ma zrobić inwestor, który w trakcie pandemii stracił? - Niemal dokładnie to samo, co ktoś, kto dopiero rozpoczyna swoją przygodę na rynku – odpowiada Bartosz Pawłowski, dyrektor ds. inwestycji bankowości prywatnej mBanku i dodaje, że sprowadza się to do trzech dość prostych zasad. Rynek się nieco zmieni, kryzys minie, a one będą obowiązywały.

Po pierwsze musimy sprawdzić, czy portfel jest globalnie zdywersyfikowany. To kwestia minimalizacji ryzyka.