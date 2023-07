Inwestowanie w kryptowaluty. Tu nie najważniejsza jest cena

Dwie trzecie inwestorów rozważa kryptowaluty jako inwestycję długoterminową. Takie podejście do inwestycji wymaga trwałych, bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań do ochrony cyfrowych aktywów. To wynik badania przeprowadzonego przez startupową firmę Bitfold.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem cyfrowymi walutami, rozwija się również rynek portfeli, które umożliwiają przechowywanie i dokonywanie transakcji z wykorzystaniem różnych rodzajów kryptowalut.

Celem badania przeprowadzonego przez start-up Bitfold było zgromadzenie danych dotyczących sposobu wykorzystywania portfeli kryptowalutowych oraz identyfikacja pożądanych funkcjonalności tych urządzeń i programów – po to, by zaprojektować jak najlepszy produkt dla inwestorów.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Bitfold, aż 64 proc. inwestorów myśli o kryptowalutach jako inwestycji długoterminowej, czyli na przynajmniej rok.

- To jasny sygnał, że kryptowaluty nie są dla nich metodą na szybki zarobek, a raczej pełnoprawną i coraz bardziej dojrzałą klasą aktywów. Takie podejście do inwestycji wymaga z kolei trwałych, bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań do ochrony cyfrowych aktywów. Istotnym jest również umiejętność samodzielnego przechowywania kryptowalut, aby wyeliminować ryzyka utraty środków na skutek np. upadku giełdy kryptowalut – mówi Jakub Żurawiński, współzałożyciel Bitfolda.

Co ciekawe, zdaniem inwestorów cena jest wyjątkowo małym istotnym kryterium wyboru portfela do kryptowalut. Z kolei ponad 87 proc. ankietowanych wskazało, że najwyższe bezpieczeństwo urządzenia stanowi fundament decyzji zakupowej. Jako kluczowe podkreślają również niezawodność działania portfela.

Ponad trzy czwarte badanych, czyli 76 proc. regularnie inwestuje w cyfrowe aktywa, a ponad połowa z nich utrzymuje znaczną część swojego majątku w postaci kryptowalut. To wyraźnie wskazuje na rosnącą świadomość i zaufanie do kryptowalut jako alternatywnej formy oszczędzania.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl