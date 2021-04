Inwestują w zaawansowane terapie komórkami macierzystym

Polski Bank Komórek Macierzystych może uznać 2020 za udany rok. Grupa dokonała w nim akwizycji i poprawiła wyniki finansowe. Do tego pierwszy kwartał tego roku pokazuje wzrosty w podstawowej działalności przynoszącej dochód. W ramach programu Strategmed II spółka realizuje projekty dotyczącego profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych.

Kapitał na akwizycje

- W 2020 roku został przeprowadzony pełny transfer technologii do Polski, a pierwsze testowe próby dowiodły, że możliwe jest w warunkach laboratoryjnych wytworzyć produkt leczniczy – informuje spółka.PBKM uważa, że kryzys związany z wirusem COVID-19 może ułatwić przejęcia i fuzje. Grupa ma kapitał na akwizycje, gdyż na początku 2020 roku zakończyła proces emisji akcji o wartości ponad 218 mln zł, która pod względem wartości była drugą największą emisją akcji w 2019 r. spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.W ubiegłym roku spółka przeprowadziła trzy akwizycje: we Włoszech, Niemczech i Turcji, a dwie mniejsze, w Czechach i na Słowacji, odbyły się już w roku 2021.Polski Bank Komórek Macierzystych przechowuje materiał biologiczny od klientów z kilkudziesięciu krajów Europy. Przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord zarządzającej bankami komórek macierzystych, zlokalizowanymi na terenie Europy. Od maja 2016 r. jest notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.Pod względem liczby nowo pozyskiwanych próbek w kanałach B2C i B2B Grupa jest największym bankiem w Europie z ok. 38-proc. udziałem w rynku, uwzględniając ostatnie transakcje M&A w Turcji, Niemczech i we Włoszech.Grupa FamiCord funkcjonuje na kilkunastu rynkach europejskich. Oferuje usługi dla klientów w Polsce, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Włoszech, Niemczech, Estonii, na Węgrzech, Łotwie, Litwie oraz od niedawna w Czechach i na Słowacji. Świadczy ponadto usługi dla partnerów, którzy pozyskują klientów w Szwecji, Danii, Serbii, krajach bałkańskich, Włoszech oraz na Ukrainie. Usługi Grupy realizowane są poprzez sieć własnych banków oraz przez banki współpracujące zlokalizowane m.in. w Szwajcarii, Szwecji, na Ukrainie oraz w USA i UK.