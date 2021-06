Inwestycja za 265 mln zł usprawniła ruch pociągów towarowych między Śląskiem a Opolszczyzną

Kosztem ponad 265 mln zł na łączącym Górny Śląsk z Opolszczyzną szlaku kolejowym Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle wymieniono tory i sieć trakcyjną oraz odnowiono mosty i wiadukty. W efekcie prędkość pociągów towarowych na tej trasie wzrosła nawet do 90 km na godzinę.

W poniedziałek realizująca przedsięwzięcie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zaprezentowała efekty prac, sfinansowanych w większości z unijnych środków. Między Toszkiem a Rudzińcem odbudowano drugi tor, a także - po 10 latach przerwy - przywrócono ruch między Rudzińcem a Sławięcicami. W efekcie wzrosła ilość jeżdżących tą trasą pociągów towarowych oraz ich prędkość.

Linia Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki - Stare Koźle to jedna z najważniejszych tras towarowych na styku województw śląskiego i opolskiego. Dzięki inwestycji PKP PLK towary sprawniej jadą do portów w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni. Przedsięwzięcie poprawiło też transport kolejowy na południe - do granicy z Czechami w Chałupkach, oraz na wschód - do granicy z Białorusią w Małaszewiczach.

Jak podała w poniedziałek spółka PKP PLK, w ramach inwestycji wymieniono 55 km torów i sieci trakcyjnej oraz przebudowano 40 obiektów inżynieryjnych, w tym mosty i wiadukty.

Zmodernizowany został m.in. blisko 70-metrowy most między Sławięcicami a Kędzierzynem Koźlem, dzięki czemu pociągi szybko i sprawnie przejeżdżają nad Kanałem Kędzierzyńskim. Przebudowano też most na Kanale Gliwickim oraz wiadukty w Paczynie i Pisarzowicach k. Toszka. Zmodernizowano urządzenia sterowania ruchem i 31 rozjazdów, wyremontowano 10 przejazdów kolejowych i przebudowano nastawnie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl