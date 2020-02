Inwestycje lotnisk regionalnych w związku z powstaniem CPK to 4 mld zł

Lotniska regionalne będą musiały zainwestować 4 mld zł, by zwiększyć swoją przepustowość do 50 mln pasażerów rocznie w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego - powiedział we wtorek prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych Artur Tomasik na konferencji "Zrównoważony rozwój infrastruktury lotniczej w Polsce".

"Szacujemy, że regionalne porty lotnicze przy wybudowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego będą obsługiwały około 50 mln pasażerów (rocznie - PAP), czyli 20 mln więcej niż obecnie. (...) To duża szansa rozwoju przed portami regionalnymi w przyszłości. Będzie to wymagało realizacji około 200 zadań inwestycyjnych i wydania 4 mld zł na tę przepustowość" - powiedział Tomasik.

Zaznaczył, że z opracowań przygotowanych przez regionalne lotniska wynika, że przepustowość graniczną jaką obecnie porty mogą zaoferować na rynku to około 32-33 mln pasażerów. Tymczasem w ubiegłym roku 13 polskich portów regionalnych obsłużyło 30,2 mln pasażerów - to o 2,1 mln więcej wobec 2018 r., czyli 7,6 proc.

W 2019 r. największymi portami regionalnymi były: Kraków z rekordowym wynikiem 8,41 mln pasażerów, Gdańsk (5,37 mln), Katowice (4,84 mln), Wrocław (3,54 mln), Modlin (3,1 mln) oraz Poznań (2,37 mln).

"Największe z regionalnych portów lotniczych obsłużyły w ubiegłym roku ponad 27 mln pasażerów. W związku z tym duże wyzwanie przed takimi portami jak Gdańsk, Katowice, Balice (pod Krakowem - PAP), Wrocław, aby potencjał wzrostów skonsumować" - powiedział Tomasik.