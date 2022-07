Inwestycje na zapleczu frontu. Najwyższy czas na odbudowę

Czy agresja Rosji na Ukrainę zmieniła nastawienie do inwestowania w krajach Europy Wschodniej? W minionym roku Polska przyciągnęła rekordowo dużo inwestycji zagranicznych, a inwestorzy – mimo ryzyk, niestabilności i rosnących cen – nie chcą wytracać impetu.

Po wybuchu wojny pojawiły się obawy, że przyfrontowa lokalizacja Polski odstraszy inwestorów od naszego kraju i statystyki dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych mogą być dużo gorsze niż w 2021 roku - roku pandemicznym.

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego nasz kraj, jako miejsce inwestycji, skorzystał na światowym trendzie skracania łańcuchów dostaw w związku z pandemią i wojną handlową USA-Chiny.

62,8 proc. inwestorów ocenia negatywnie przewidywalność polityki gospodarczej w Polsce.

– Na samym początku wojny część inwestorów przyjeżdżała do Polski, aby sprawdzić, czy jest u nas bezpiecznie, czy nie trzeba czegoś przenieść poza nasz kraj. Ale okazało się, że jesteśmy bezpiecznym krajem. Potem inwestorzy zagraniczni, którzy realizują przedsięwzięcia w Ukrainie, zaczęli nas pytać o możliwość ich relokacji do Polski. Takich zapytań mamy bardzo dużo – zapewniał w rozmowie z WNP.PL Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii. – Dotyczy to jednak nie tylko obecnych na Ukrainie firm zagranicznych, ale też firm ukraińskich, które chciałyby przenieść się do Polski.

Wojna w Ukrainie powoduje pewien ogólny spadek atrakcyjności inwestycyjnej Europy. Wybuch wojny zmniejszył optymizm inwestorów pytanych o możliwość ulokowania nowych inwestycji lub rozbudowania już realizowanych projektów w ciągu najbliższego roku.

Przed 1 marca 2022 roku aż 79 proc. firm badanych przez EY deklarowało inwestycje w Europie, podczas gdy po 14 marca odsetek ten spadł do zaledwie 25 proc. ankietowanych. Prognozy inwestycyjne dla naszego kraju nie są jednak tak pesymistyczne, jak mogłoby wynikać z tych sondaży.

Inwestuj u sojusznika

W rankingu planowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Polska zajęła 9. miejsce. W zestawieniu porównującym kraje pod względem liczby inwestycji greenfield, tworzących miejsca pracy, nasz kraj spadł o dwa miejsca w stosunku do poprzedniej edycji badania EY.

W 2021 roku inwestorzy zadeklarowali przeprowadzenie 193 tego typu inwestycji w Polsce, o 12 proc. mniej niż w 2020 roku. W efekcie w tej tabeli wyprzedziły nas Portugalia i Włochy, które zanotowały 83-procentowy wzrost rok do roku.

– Dane te wskazują, że odbicie po pandemii w Europie Środkowo-Wschodniej jest wolniejsze niż w krajach Europy Południowej, które wydają się być pierwszymi beneficjentami tendencji do skracania łańcuchów dostaw i nearshoringu. Na atrakcyjność inwestycyjną krajów w naszym regionie w krótkim terminie niekorzystnie wpływa także sąsiedztwo lub bliskość granic z Ukrainą i Rosją, krajami zaangażowanymi w konflikt zbrojny. Jednak w dłuższym terminie Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, z których większość to członkowie NATO i Unii Europejskiej, powinny odzyskać zaufanie inwestorów, m.in. dlatego, że firmy wycofujące się z Rosji i mniej stabilnych politycznie krajów będą szukać alternatywnych lokalizacji – komentuje Marek Rozkrut, główny ekonomista EY na Unię Europejską i region CESA (Europę Środkowo-Wschodnią, Południowo-Wschodnią i Azję Środkową).

W jego opinii nasz region jest atrakcyjny kosztowo w porównaniu do Europy Zachodniej. Ma wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, chroniona jest tu własność intelektualna. Członkostwo w UE i NATO daje nam ponadto stabilność geopolityczną i wsparcie finansowe, pozytywnie oceniane przez inwestorów.

– W efekcie będziemy beneficjentami tzw. friend-shoringu (dostawy od zaufanych krajów – przyp. red.), gdyż wzrosło znaczenie lokalizacji dostawcy w kraju należącym do przyjaznego bloku geopolitycznego – stwierdza Rozkrut.

Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego napływ inwestycji w 2021 roku był rekordowo wysoki i wyniósł 24,8 mld dol., co oznacza wzrost o 82 proc. w porównaniu z rokiem 2020 i o 86 proc. w stosunku do przedpandemicznego 2019 roku. Polska uplasowała się pod tym względem na 14. miejscu na świecie i trzecim w UE, za Niemcami i Szwecją.

„Rekordowe wyniki Polski w 2021 roku potwierdzają, że nasz kraj korzystał na światowym trendzie skracania łańcuchów dostaw w związku z pandemią i wojną handlową USA-Chiny. Wcześniej PAIH informował o rekordowych wynikach za 2021 rok. Przy wsparciu tej agencji do Polski trafiły inwestycje o wartości 3,5 mld euro, najwięcej w historii (o 700 mln euro więcej niż w 2019 roku)” – oceniono w analizie PIE.

Zapał mimo presji i ryzyka

Z badania wykonanego na zlecenie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) i 14 innych izb zrzeszonych w Międzynarodowej Grupie Izb Handlowych (IGCC), uwzględniającego ekonomiczne konsekwencje rosyjskiego ataku na Ukrainę, wynika, że Polska pozostaje atrakcyjna jako miejsce inwestowania. Prawie dwie trzecie firm zagranicznych działających w naszym kraju podkreśla, że ​​ich kondycja biznesowa pozostaje dobra, pomimo ataku Rosji na Ukrainę i wysokiej inflacji.

Dziewięć na dziesięć badanych firm zakłada, że ​​ich eksport wzrośnie w 2022 roku lub przynajmniej utrzyma się na poziomie z roku ubiegłego. Podobnie 90 proc. ankietowanych spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży w 2022 roku lub utrzymania jej na podobnym poziomie. 72 proc. pozytywnie ocenia rozwój polskiej gospodarki w bieżącym roku. 30 proc. firm zamierza zwiększyć wolumeny swoich inwestycji.

– W tym roku sytuacja rynkowa ponownie stanowi wyzwanie dla inwestorów. Pandemia, wzrost cen i zakłócenia w łańcuchach dostaw nadal wpływają na gospodarkę – ocenia Lars Gutheil, dyrektor generalny i członek zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. – Agresja Rosji na Ukrainę znacznie zwiększyła presję na firmy. Fakt, że inwestorzy nie tracą optymizmu, pokazuje, jak silny jest handel zagraniczny.

Grunt to kapitał. Ludzki

W badanych przedsiębiorstwach wśród czynników wpływających na atrakcyjność prowadzenia biznesu w Polsce znalazło się członkostwo w Unii Europejskiej, które zostało ocenione najwyżej (94,8 proc. ocen pozytywnych). Drugi najważniejszy czynnik, dzięki któremu Polska jest oceniana pozytywnie, to kwalifikacje pracowników. Na trzecim miejscu znalazły się jakość i dos­tępność lokalnych dostawców.

– Wśród głównych czynników stanowiących o atrakcyjnoś­ci Polski dla inwestorów zagranicznych aż trzy dotyczą kapitału ludzkiego. Są to umiejętności pracowników, ich produktywność i edukacja. Często słyszymy od zagranicznych inwestorów, że przychodzą tutaj po talenty, a nie dla niższych kosztów pracy – zwraca uwagę Zofia Kilian, ekspert AHK Polska.

Firmy zagraniczne nisko oceniły natomiast walkę z korupcją i przestępczością, elas­tyczność prawa pracy oraz koszty pracy w Polsce. Najniżej oceniono przewidywalność polityki gospodarczej oraz wysokość podatków (odpowiednio: 62,8 proc. i 55,2 proc. negatywnych stwierdzeń).

W badaniu przeanalizowano także ekonomiczne konsekwencje rosyjskiego ataku na Ukrainę. 80 proc. firm twierdzi, że powoduje to wzrost kosztów energii elektrycznej, surowców i kosztów ogólnych. 65 proc. spodziewa się zakłóceń w łańcuchach dostaw i logistyki. 47 proc. uważa, że ​​surowców i środków produkcji jest coraz mniej.

Mimo tych trudności firmy nie rezygnowały z planów inwestycyjnych.

– Inwestycja o wartoś­ci 130 mln euro sprawi, że będziemy najnowocześniejszym zakładem produkującym ciężarówki w Europie, zatrudniającym ponad 2,5 tys. osób, a także zakładem neutralnym pod względem emisji CO2 – zapowiada Waldemar Konietzka, dyrektor finansowy w MAN Trucks, spółce koncernu MAN zlokalizowanej w podkrakowskich Niepołomicach.

Cel – niezależność i odporność

– Z powodu rozpoczętej pod koniec lutego 2022 roku agresji Rosji na Ukrainę sytuacja polityczna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej uległa destabilizacji; co rodzi konsekwencje dla potencjalnych inwestycji nie tylko w krajach zaangażowanych w konflikt, ale także w krajach regionu, które mogą być narażone na negatywne skutki działań zbrojnych Rosji – uważa Piotr Kuba, członek zarządu PFR TFI, które zarządza Funduszem Ekspansji Zagranicznej.

Ale zarówno niepewna sytuacja geopolityczna, jak i tendencja do skracania łańcuchów dostaw nie zahamują – zdaniem Kuby – inwestycji w Polsce.

– Jestem przekonany, że prognozy o końcu globalnej, zintegrowanej gospodarki okazały się przedwczesne. Nadal mamy do czynienia z międzynarodową mobilnością kapitału i czynników wytwórczych, choć wyraźne są tendencje do tego, aby ograniczać ryzyka logistyczne, co często sprowadza się do skracania dystansu między krajem macierzystym a krajami ulokowania zagranicznych inwestycji. Oczywiście wśród inwestorów pojawiło się więcej ostrożności, ale wyniki bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali globalnej w 2021 roku (wzrost o 77 proc. według UNCTAD) potwierdzają powrót do wysokiej aktywności – ocenia Piotr Kuba.

Działania Polski podejmowane na rzecz uniezależnienia gospodarki od Rosji podniosły poziom odporności na ryzyka geopolityczne. Poprawia to perspektywy związane z przyszłymi inwestycjami w naszym kraju i umożliwia zwiększenie współpracy z innymi partnerami.

Sumując: stan rzeczy w miesiącach czerwiec-lipiec 2022 r. nie wyglądał - także jeśli chodzi o przyszłość - najgorzej, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne w Polsce. Jeżeli jednak chodzi o procesy w globalnej gospodarce - głównie reperkusje wojny, ale i echo pokłosia pandemii - sytuacja jest dynamiczna i w pewnej mierze nieprzewidywalna, więc trudno tu wyrokować tu z całą pewnością i zlekceważyć ewentualność niekorzystnych dla Polski zmian na tym polu gry.

Najwyższy czas na odbudowę

Podtrzymanie wzrostu gospodarczego to efekt – oprócz zaangażowania rodzimego kapitału i inwestycji zagranicznych - ale także środków europejskich.

– Sama akceptacja KPO już otworzyła drogę do finansowania projektów, które są w nim zapisane i w tym miesiącu ruszamy z wieloma z nich. Są projekty infrastrukturalne, projekt Maluch Plus czy Czyste powietrze – poinformował 10 czerwca br. rzecznik rządu Piotr Müller, wyjaśniając, że system działa na zasadzie prefinansowania, co pozwala ruszać z pełną realizacją KPO już teraz.

Krajowy Plan Odbudowy, część unijnego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, jest szansą dla inwestycji samorządowych, których finanse znajdują się w zapaści. Z danych zebranych przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych wynika, że planowana przez samorządy nadwyżka operacyjna gmin, przeznaczana m.in. na inwestycje, ma w tym roku dramatycznie spaść – z 16,45 mld zł do 1,43 mld zł.

KPO to 158,5 mld zł, z czego 106,9 mld zł w formie dotacji i 51,6 mld zł w postaci preferencyjnych pożyczek. Ponad 30 proc. z tej puli, czyli przeszło 50 mld zł, stanowią środki adresowane do samorządów. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na „zieloną energię i zmniejszenie energochłonności” – 37,6 mld zł w postaci dotacji i 25,5 mld zł jako preferencyjne pożyczki.

Na „zieloną, inteligentną mobilność” (proekologiczny, bezemisyjny transport) w KPO jest łącznie prawie 35 mld zł (30,6 mld zł z dotacji i 3,1 mld zł z pożyczek). 22,3 mld zł (12,5 mld na dotacje i 9,4 mld na pożyczki) zarezerwowano na „transformację cyfrową”, 21,1 mld zł (20 mld zł na dotacje i 1,1 mld zł na pożyczki) na „odporność i konkurencyjność gospodarki”, a 19,6 mld zł (18,3 mld zł na dotacje i 1,3 mld zł na pożyczki) na „efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”.

Jak podkreślał wiceminister finansów Artur Soboń, KPO jest programem wieloletnim, który z punktu widzenia polskiej gospodarki będzie miał kluczowe znaczenie w 2023 roku i w latach 2024-25, kiedy będziemy wydatkować środki.

– Zakładam, że w przyszłym roku będzie to ponad 30 mld zł, natomiast w kolejnych latach 40-50 mld zł rocznie. Szacujemy, że przy tym spowolnieniu gospodarczym z samych inwestycji i zmian, które ze sobą niesie KPO, wygeneruje on 0,6 pkt. proc. dodatkowego wzrostu w roku przyszłym i punkt procentowy w latach 2024-25 – wylicza Soboń.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zastrzegła jednak, że wypłata pieniędzy z Funduszu Odbudowy nastąpi dopiero po wypełnieniu przez Polskę tzw. kamieni milowych dotyczących m.in. oczekiwanych zmian w sądownictwie, w tym likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Tekst pochodzi z Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł 2/2022

