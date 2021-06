Inwestycje spółek Skarbu Państwa będą motorem wyjścia z kryzysu

Projekty inwestycyjne państwowych firm stanowią wehikuł rozwojowy na najbliższe lata, który pozwoli na wypełnienie dziury związanej ze spadkiem inwestycji pozostałych podmiotów na krajowym rynku - uważa szef MAP Jacek Sasin. Spółki SP będą motorem wyjścia z kryzysu - dodaje.

Resort aktywów państwowych podał we wtorkowym komunikacie, że pomimo pandemii nakłady inwestycyjne spółek Skarbu Państwa są na historycznie wysokim poziomie, zbliżając się w 2020 r. do 45 mld zł.

Dzięki zaangażowaniu w rozwój własnej bazy przemysłowej spółki Skarbu Państwa tworzą nowe miejsca pracy, pozyskują nowych partnerów do współpracy w kraju i za granicą, a także zwiększają swoje możliwości produkcyjne.

Wielkie inwestycje prowadzone przez państwowe koncerny stają się fundamentem do odbudowy polskiej gospodarki po trudnym okresie pandemii - podkreślono.

Jak skomentował minister aktywów państwowych Jacek Sasin, pandemia koronawirusa przyniosła nie tylko liczne zagrożenia dla polskiej gospodarki, ale stworzyła też szansę na kolejny krok do bycia regionalnym liderem rozwoju technologicznego i przemysłowego. "Wielkie projekty inwestycyjne państwowych firm to swoisty wehikuł rozwojowy na najbliższe lata lub nawet dziesięciolecia, który pozwoli na wypełnienie dziury związanej ze spadkiem inwestycji pozostałych podmiotów na krajowym rynku. Spółki Skarbu Państwa będą motorem wyjścia z kryzysu. Już dziś odpowiadają za ponad 2/3 wszystkich inwestycji spółek giełdowych" - zauważył szef MAP.

Wśród największych inwestycji spółek Skarbu Państwa wymieniono m.in. Polimery Police, jedną z największych inwestycji w europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty i pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych. "Nasz kraj dołączy do czołówki, jeśli chodzi o produkcję polipropylenu w Europie i będzie największym wytwórcą w regionie CEE" - napisał resort.

Wyliczono też budowę Kompleksu Olefin III przez PKN Orlen. "To największa inwestycja petrochemiczna w Europie. Wytwarzane produkty petrochemiczne będą bazą do produkowania wszelkich przedmiotów codziennego użytku. Między innymi środków czystości i artykułów higienicznych oraz medycznych, a także włókien syntetycznych do produkcji odzieży czy masek ochronnych. Powstawać z nich będą również m.in. części samochodowe, elementy sprzętów AGD i urządzeń elektronicznych" - podano.

Jako największe inwestycje państwowych spółek wskazano również budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku (projekty PGE, Enea, Tauron), hydrokrakingowy Blok Olejowy (HBO) realizowany przez Grupę LOTOS, Program Inwestycji Dworcowych prowadzony przez PKP S.A. (189 inwestycji dworcowych na łączną kwotę 1,6 mld zł), budowę przez PGE nowych jednostek wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra oraz inwestycje w infrastrukturę przesyłową energii elektrycznej spółki Energa Operator.

