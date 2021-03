Inwestycje stanęły. To przeszkadza Polsce wyjść na prostą

Gospodarka polska w czwartym kwartale spadła o 2,8 proc. – potwierdził wcześniejsze wstępne szacunki GUS, nie było to zatem zaskoczeniem. Dane potwierdziły również, że cyklami gospodarczymi rządzi obecnie sytuacja pandemiczna. Gospodarkę ciągnęły w dół usługi i częściowo handel - to efekt lockdownu. Szczególnie niepokojąca jest zapaść w inwestycjach - większa niż w drugim kwartale 2020 r.

Dołujące usługi i handel

Inwestycyjna zapaść

Lockdown uderza przede wszystkim w sektor usługowy, po części również handel, i te dziedziny ciągnęły w czwartym kwartale gospodarkę w dół. To zła wiadomość, bo konsumpcja była tym silnikiem, który najmocniej napędzał gospodarkę w przedpandemicznych miesiącach.– W handlu w czwartym kwartale ponownie spadła wartość dodana, co jest pochodną wdrażanych w listopadzie i pod koniec grudnia restrykcji dot. galerii handlowych. Tąpnięcie (spadek o ok. 70 proc. rok do roku) ponownie – podobnie jak w drugim kwartale – miało miejsce w gastronomii i zakwaterowaniu, sektorach najsilniej dotkniętych przez pandemię.– Dynamika konsumpcji prywatnej spadła z 0,4 proc. rok do roku w trzecim do minus 3,2 proc. rok do roku w czwartym kwartale 2020 r. Taka sytuacja utrzymywała się także w styczniu (potwierdzone wynikami styczniowej sprzedaży detalicznej). – Odzwierciedlając zamknięcie części obiektów handlowych i usługowych – przyznają ekonomiści PKO BP.Rzeczywiście, w styczniu sprzedaż detaliczna spadła o 6,6 proc. Można się obawiać, czy ta tendencja nie będzie się utrzymywać aż do końca utrzymywania obostrzeń. Perspektywa ich znoszenia jest wciąż jeszcze mglista – niektóre ostatnie wypowiedzi przedstawicieli rządu wskazywały, że ograniczenia zostaną utrzymane do końca marca. Ale tak naprawdę nie wie tego nikt – właśnie rozpoczyna się trzecia fala pandemii i nie wiadomo, jak długo potrwa. A mimo niezłego tempa szczepień, długie miesiące dzielą nas od chwili, gdy zaszczepiona zostanie taka część społeczeństwa, by z koronawirusem dało się żyć bez ograniczeń.Najsmutniejszą informacją płynącą z danych GUS jest inwestycyjna zapaść. W czwartym kwartale inwestycje spadły o 10,9 proc. Bardziej niż w drugim kwartale, kiedy sytuacja pandemiczna była – przynajmniej pod względem psychologicznym i regulacyjnym – znacznie gorsza.Zapewne wynika to z tego, że w drugim kwartale, owszem, część inwestycji wyhamowano – niektóre toczyły się jednak niejako siłą rozpędu. Od wybuchu pandemii panuje jednak niepewność, która większość przedsiębiorców zniechęca do decyzji inwestycyjnych. Nie tylko zresztą przedsiębiorców, także samorządy mocno wyhamowały inwestycje.– Pomimo mniejszej – wobec obaw – skali recesji polskiej gospodarki, trudna sytuacja finansowa wielu przedsiębiorstw wymusiła ograniczenie planów rozwojowych, co przełożyło się na silniejsze osłabienie inwestycji przedsiębiorstw. Opublikowane wykonania budżetów JST wskazują na dużo niższe od założeń wydatki inwestycyjne samorządów, co wskazuje na słaby wynik także w zakresie inwestycji publicznych – wskazują ekonomiści BOŚ.Nic nie wskazuje, by w najbliższych miesiącach - przynajmniej do połowy roku - perspektywy gospodarcze stały się pewniejsze, nie ma też większych nadziei na poprawę sytuacji finansowej samorządów (a przypomnijmy, że narzekały one na kurczące się budżety i zapowiadały mniejsze inwestycje jeszcze przed wybuchem pandemii). Trudno więc oczekiwać większego inwestycyjnego odbicia. Tym bardziej, że na nowy zastrzyk unijnych pieniędzy z nowej perspektywy budżetowej też trzeba będzie poczekać ładnych parę miesięcy. Zapewne inwestycje w tym roku nie staną się jeszcze motorem wzrostu gospodarczego.Większość ekonomistów, niebezpodstawnie, uważa, że obecny rok będzie znacznie lepszy niż poprzedni i zakończymy go na gospodarczym plusie. Szacunki są różne – od 3,6 proc. prognozowanych przez Credit Agricole aż do 5,1 proc. przewidywanych przez PKO BP. To na pierwszy rzut oka imponujące wyniki. Pamiętajmy jednak, że ów wzrost będzie liczony od niskiej ubiegłorocznej bazy (najwyższy wzrost PKB zanotujemy z tego powodu zapewne w drugim kwartale), a 2021 rok będzie wciąż bardzo trudnym dla gospodarki okresem.