Inwestycje w kryzysie. Finansowanie jest, ale nie dla wszystkich

- Banki i instytucje finansowe mają pieniądze, ale wydają je selektywnie. Przedsiębiorca, by je zdobyć, musi być dobrze przygotowany, mieć pomysł na swój biznes i przyszłość - nie tylko w horyzoncie kilku miesięcy, ale przynajmniej na kilka lat do przodu. Inwestycje muszą być dostosowane do zmian systemowych, które w pandemii bardzo przyspieszyły. W zapewnienia, że jak minie kryzys, to sprzedaż wróci do normy, nikt już nie wierzy... – twierdzi Alina Wołoszyn, partner KPMG w Polsce.

- Banki w Polsce mają odpowiednie zasoby finansowe, aby wspierać dalsze inwestycje, niemniej jednak - ze względu na znaczącą obniżkę stóp procentowych - w ostatnim okresie próbują rekompensować sobie utracone zyski, podwyższając marże na kredycie oraz inne opłaty, co zmniejsza opłacalność realizowanych przez klienta inwestycji.Oczywiście, wszyscy mówimy również o tym, że w okresie październik-grudzień dojdzie do wysypu restrukturyzacji, zaczną się tworzyć rezerwy, dlatego też banki są pragmatyczne i stosują selektywne podejście.Warto podkreślić, że fundusze inwestycyjne również dysponują rosnącą pulą środków, niemniej i one są selektywne w wyborze projektów i nowych inwestycji. Po znacznym spowolnieniu na przełomie marca i kwietnia obecnie notujemy wzrost liczby zamykanych transakcji; oczywiście utrudnienie stanowi ocena perspektyw danej inwestycji oraz uzgodnienie wyceny danego przedsiębiorstwa.Nie bez znaczenia na ocenę sytuacji finansowej firmy mają również środki pozyskane z tarcz antykryzysowych - pomagają przedsiębiorstwom częściowo eliminować skutki pandemii.- Na przykład zamianę paliw kopalnianych, jak węgiel czy gaz na OZE, która skutkuje tym, że znaczna grupa instytucji finansowych nie finansuje projektów wykorzystujących te paliwa . W tej sytuacji tego rodzaju sektory i realizowane przez nie projekty inwestycyjne - ze względu na strategiczne znaczenie dla danego kraju w okresie przejściowym transformacji - powinny być finansowane kapitałem lub wsparciem regulacyjnym notyfikowanym.W przypadku gospodarek, które - jak Polska funkcjonują tradycyjnie - zmiany systemowe polegające na odchodzeniu od węgla powodują dużą zmienność i nieprzewidywalność dla całej gospodarki, a w okresie przejściowym mogą powodować wzrost kosztów działalności - szczególnie dla energochłonnych sektorów (ze względu na rosnącą cenę energii, która zawiera koszt transformacji).Analizując biznesplan i założenia przyjęte dla danych planów inwestycyjnych, instytucje finansowe szacują - na podstawie przyjętych założeń strategicznych - nie tylko wpływ pandemii, ale transformację w branżach związanych ze zmianami preferencji klientów, co podlega wnikliwej ocenie i pozwala adresować zmiany zachodzące w danej branży.I tak w przypadku sektora retail nie bez znaczenia jest rosnący udział sprzedaży online i umiejętności firm zarabiania na niej. Stąd w wielu branżach, również w sektorze retail, wymagane są spore inwestycje w digitalizację i automatyzację procesów, aby w długim horyzoncie ograniczyć koszty działalności, lepiej rozpoznawać potrzeby klientów i zwiększyć rentowność.To samo dotyczy np. rynku biurowców, które dzisiaj częściowo stoją puste, a wraz z nimi nie pracuje cały biznes, który je obsługiwał. Już teraz większość firm, z którymi rozmawiamy, uważa, że część pracowników już nie wróci do pracy w normalnym systemie biurowym, a część planuje utrzymać rotacyjny system pracy, co oznacza, że 20-40 proc. pracowników będzie pracowało z domu. Przygotowując się do pozyskania finansowania dla tego typu sektorów, należy uwzględnić wspomniane zmiany na rynku i zaplanować odpowiednio swoją działalność.Podsumowując: trzeba mieć dobrego organizatora finansowania, czyli osobę lub podmiot, który przygotuje właściwą strukturę finansową, uwzględniając zarówno kapitał i dług - profesjonalnie przysposobi firmę do wyjścia na rynek.- To firmy reprezentujące branże, które kryzys dotknął bardzo mocno. Ale rozdzieliłabym je ze względu na ich przyszłość. Decyzje finansowe, inwestycje planuje się w perspektywie sześciu-siedmiu lat i jeśli chodzi o turystykę (docelowo mówimy: leisure-pleasure...), to na pewno to forma aktywności, z której ludzie nie zrezygnują. A zatem turystyka czy gastronomia muszą się zmodyfikować, ale na pewno będą potrzebne.W średnim i długim horyzoncie do wielu firm wejdzie automatyzacja procesów, digitalizacja wraz ze sztuczną inteligencją, plus możliwość pracy zdalnej; to się już dzieje, chociaż ma na razie charakter „wyspowy”. Wtedy ludzie będą mieli więcej czasu na wypoczynek, więc docelowo branża turystyczna ma przyszłość.Co będzie się działo z biurowcami, trudno powiedzieć, bo jeśli nadal będziemy wprowadzali automatyzację procesów i możliwości pracy zdalnej, a jednocześnie komunikacja będzie łatwiejsza (a już wiemy, że to możliwe, bo właśnie zostało przetestowane i w wielu firmach praca z domu nie ma wpływu na biznes), to wiele przedsiębiorstw może ograniczać powierzchnię biurową. A na pewno nie będzie jej zwiększać, planując własny wzrost.To są już zmiany systemowe. Patrząc przyszłościowo: można powiedzieć, że już wkrótce zatrą się różnice między domem a biurem w przypadku pracy zdalnej.- Na biznes, który ma sens - tak. Nigdy nie sugeruję zadłużania się, lecz rekomenduję biznesplan i odpowiednią strukturę finansowania dostosowaną do potrzeb i zdolności finansowej firmy oraz bankowalną. Najważniejsze w pozyskiwaniu nowego finansowania to właściwa strategia, dostosowana do zmian systemowych i zmian zachodzących w otoczeniu działalności danej firmy.Dzisiaj, aby pozyskać finansowanie, trzeba mieć wizję zmian i je rozumieć. Owe zmiany są przewidywalne, ale problemem pozostaje określenie, w jakim tempie będą wdrażane przez rynek i zaakceptowane przez pracowników, konsumentów. Bo nie można również przeinwestować... Każdy biznes musi myśleć o przyszłości, o swojej strategii - i na tej kanwie budować finansowanie, bo nie pozyska się go bez pomysłu na przyszłość, uwzględniającego zachodzące zmiany, bez właściwej oceny zdolności finansowej.- Błąd, który przedsiębiorcy najczęściej popełniają! Jest bardzo ciężko wejść do dużej firmy z przekazem, że pewne zmiany są nieodwracalne. Większość myśli, że to jakaś faza przejściowa i firma niebawem wróci do tego, co było. Ale tak się nie stanie, bo często zmiany są trwałe i trzeba to zaakceptować i próbować się dostosować. A najlepiej - wyprzedzić rynek i konkurencję, wprowadzając innowacyjne zmiany.Tę wiedzę trzeba zdobywać, inwestując w dobrych specjalistów, doradców, śledzić też zmiany w innych krajach u konkurencji. Inwestować w innowację i rozwój. Żadna firma nie pozyska finansowania, jeżeli nie jest w stanie uzasadnić, że na kanwie pandemii potrafiła zredefiniować swój biznes i inwestycje. Chodzenie do instytucji finansowych i komunikowanie, że "teraz jest mi ciężko, ale za rok będzie super", nie przekona ich do udzielenia finansowania. Należy adresować zmiany zachodzące na rynku i je transformować na swoją korzyść.- Firma, która chce się wyróżnić i pozyskać finansowanie na inwestycje, musi pokazać, w czym będzie lepsza od konkurencji, powinna mieć dobrą strategię biznesową i finansową, która zapewni jej stabilny rozwój. Trzeba sobie twardo powiedzieć, czego rynek będzie ode mnie oczekiwał – od moich produktów lub usług w sytuacji tych zmian, które się dzieją.Na przykład w okresie pandemii - jak już wspominałam - znacząco rosła sprzedaż przez internet, ale w dłuższym okresie na prostej sprzedaży online trudniej będzie zarobić. Trzeba oczywiście dążyć do ograniczania kosztów działalności, logistyki, poprawy jakości produktów, usług, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i oferowania dodatkowego pakietu usług (np. w sprzedaży online: dodawanie usług personalizujących produkty). Docelowo sprzedaż online nie będzie tylko produktem, ale pełną usługą adresującą kompleksowo potrzeby klienta w danym obszarze. To zmiany, o których trzeba myśleć już dzisiaj, bo one nie zdarzą się w nieokreślonej przyszłości. Dzieją się już teraz.