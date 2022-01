Inwestycje zagraniczne wzrosły o 800 mln euro

Zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce w 2021 r. przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ponad 3,5 mld euro, czyli o 800 mln euro więcej niż przed rokiem - poinformowała Agencja. Największymi inwestorami byli: Korea Południowa, Niemcy i Stany Zjednoczone.

Największymi inwestorami pod względem nakładów finansowych w 2021 r. była: Korea Południowa, Niemcy oraz Stany Zjednoczone.

Polska była w minionym roku atrakcyjnym miejscem dla rozwijania działalności inwestycyjnej w sektorach: usług dla biznesu BSS, badań i rozwoju, elektromobilności, motoryzacyjnym, medycznym, elektronicznym, materiałów budowlanych i chemicznym.

Najwięcej projektów inwestycyjnych przyciągnęło w 2021 r. województwo mazowieckie, gdzie zlokalizowano ich 27; dolnośląskie - 15 oraz małopolskie i śląskie - 10 projektów. Pod względem wartości inwestycji liderem jest województwo śląskie.

Jak dodała PAIH, największymi inwestorami pod względem nakładów finansowych w 2021 r. była: Korea Południowa inwestując w Polsce 1,9 mld euro i tworząc 1 tys. 967 miejsc pracy; Niemcy (155 mln euro i 192 miejsca pracy) oraz Stany Zjednoczone, których inwestorzy zaplanowali u nas inwestycje łącznie na 363,91 mln euro, dające 5 tys. 414 miejsc pracy.

Z danych PAIH wynika, że Polska była w minionym roku atrakcyjnym miejscem dla rozwijania działalności inwestycyjnej w sektorach: usług dla biznesu BSS(IT+SSC), badań i rozwoju (B&R), elektromobilności, motoryzacyjnym, medycznym, elektronicznym, materiałów budowlanych i chemicznym.

Z kolei najwięcej projektów inwestycyjnych przyciągnęło w 2021 r. województwo mazowieckie, gdzie zlokalizowano ich 27; dolnośląskie - 15 oraz małopolskie i śląskie - 10 projektów. Pod względem wartości inwestycji "niekwestionowanym liderem jest województwo śląskie" - przekazała PAIH.

Agencja podała, że w 2021 r. "zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce przy wsparciu Agencji ponad 3,5 mld euro - o 800 mln euro więcej niż rok wcześniej i o 700 mln więcej niż w rekordowym do tej pory 2019 r.".

Prezes PAIH Krzysztof Drynda zaznaczył, że za tymi liczbami "kryją się nie tylko pieniądze", ale też nowe miejsca pracy. "Będzie ich blisko 18 tys." - wskazał.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu obsłużyła w 2021 r. 96 inwestycji zagranicznych, w tym 37 z Białorusi. Zdaniem ministra rozwoju i technologii Piotra Nowaka, nadzorującego PAIH, udało się to osiągnąć dzięki programowi "Poland. Business Harbour". Zgodnie z nim białoruscy specjaliści, start-upy i firmy z branży IT otrzymują kompleksową pomoc przy relokacji swojego biznesu do Polski. Nowak przypomniał, że program rozszerzono o kolejne kraje. Na liście znalazły się: Rosja, Ukraina, Armenia, Gruzja i Mołdawia. PAIH wraz z partnerami pracuje nad jego dalszym rozszerzeniem.

Według Nowaka, mimo trwającej pandemii, zagraniczne przedsiębiorstwa widzą w Polsce "atrakcyjną destynację". Dodał, że atutem naszego kraju są przede wszystkim młodzi dobrze wykształceni ludzie, szybka ścieżka obsługi inwestora, dobrze dopasowane do rynkowych potrzeb programy pomocy jak na przykład obsługiwany przez PAIH grant rządowy oraz zwolnienie z CIT. Stwierdził, że m.in. te instrumenty wsparcia tworzą "idealne warunki dla zagranicznych inwestorów do otwierania lub kontynuacji działalności gospodarczej w Polsce".

Prezes Drynda jest przekonany, że w 2022 r. padnie kolejny rekord bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). "Jako PAIH niezmiennie skupiamy się na pozyskiwaniu inwestycji z branż przyszłości jak elektromobilność czy elektronika oraz umacnianiu naszej pozycji w innych ważnych dla Polski sektorach" - zaznaczył. Według niego największym ryzykiem jest ciągła niepewność oraz nieodbudowane łańcuchy dostaw, czego przykładem jest kryzys w branży motoryzacyjnej. Jednocześnie wskazał, że upatruje w tym szansy dla Polski jako kraju przejmującego rolę produkcyjnego zagłębia Europy.

Dodał, że Agencja planuje pozyskiwać wysokojakościowe inwestycje z najbardziej perspektywicznych krajów, jak Korea Południowa, Japonia, USA oraz promować Polskę na tych rynkach, z których w ostatnim czasie napływało do nas mniej inwestycji.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), m.in. wspiera napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski i realizację polskich inwestycji w kraju. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe.

