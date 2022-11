IPAG: tempo wzrostu PKB na początku 2023 r. będzie równe zeru

Na początku 2023 roku spodziewane tempo wzrostu PKB wyniesie 0 proc. W całym 2023 roku tempo wzrostu PKB wyniesie 1,5 proc. – wynika z opublikowanych w poniedziałek prognoz Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych.

IPAG w poniedziałek opublikował swoje prognozy gospodarcze. Według szacunków Instytutu, tempo wzrostu produktu krajowego brutto w trzecim kwartale 2022 roku wyniosło 2,8 proc., co było najniższym tempem wzrostu w ciągu ostatnich sześciu kwartałów.

"Oznacza to, że gospodarka polska wkracza w okres spowolnionego wzrostu gospodarczego. W kolejnych kwartałach - w końcu 2022 roku i w roku następnym - tempo wzrostu PKB będzie jeszcze niższe, zawierające się w granicach 0,0-2,5 proc. Najsłabszej koniunktury gospodarczej spodziewać się należy na początku 2023 roku, kiedy to spodziewane tempo wzrostu wyniesie 0,0 proc. W całym 2022 roku tempo wzrostu PKB wyniesie 4,1 proc., a w 2023 roku obniży się do 1,5 proc." - podano w raporcie IPAG.

Jedną z przyczyn takiego spowolnienia będzie niższe tempo wzrostu popytu krajowego, które w I kw. 2023 r. zmieni się w niewielki spadek.

"W kolejnych kwartałach popyt krajowy zacznie znowu rosnąć, osiągając ponownie dynamikę wyższą niż PKB, jednak wyraźniejszego odbicia oczekiwać należy dopiero w drugiej połowie roku. W całym 2022 roku tempo wzrostu popytu krajowego ukształtuje się na poziomie 6,2 proc., a w 2023 roku popyt krajowy zwiększy się o kolejne 2,7 proc." - wskazano w prognozie.

Zdaniem IPAG, do końca roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej będzie rosnąć do końca 2022 r., jednak w pierwszej połowie 2023 roku zatrudnienie przejściowo może się obniżyć. W całych latach 2022-2023 wyniesie on odpowiednio 1,3 i 0,5 proc.

"Przyrost przeciętnego zatrudnienia w 2023 roku, pomimo wzrostu stopy bezrobocia, będzie możliwy dzięki znajdowaniu zatrudnienia przez pozostających w Polsce uchodźców. Wysoka stopa inflacji w istotny sposób wpłynie na obniżenie dynamiki przeciętnego realnego wynagrodzenia brutto" - wskazano w raporcie.

IPAG zauważył, że od drugiego kwartału 2022 roku obserwowany jest spadek realnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej, mimo stosunkowo wysokiej dynamiki nominalnej. Sytuacja taka utrzyma się również w pierwszej połowie 2023 roku. W drugiej połowie 2023 roku dynamika wynagrodzeń zaadaptuje się do podwyższonej dynamiki cen, dzięki czemu tempo wzrostu realnych wynagrodzeń wróci do dodatnich poziomów.

"W opinii IPAG, w całym 2022 roku średni poziom inflacji wynosić będzie 14,5 proc., a jej wysokość w grudniu wyniesie 19,0 proc. W 2023 roku tempo wzrostu cen konsumpcyjnych będzie nieco niższe, nadal jednak znacznie powyżej poziomu celu inflacyjnego NBP: inflacja średnioroczna wyniesie 14,1 proc., a grudniowa może obniżyć się do 8,0 proc." - prognozują ekonomiści IPAG.

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl