IPAG: w tym roku PKB wzrośnie o ok. 4,2 proc.

W 2021 roku produkt krajowy brutto Polski zwiększy się o 4,2 proc., a w 2022 roku wzrost przyspieszy do 4,7 proc. - spodziewa się Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG).

Jak zauważył instytut w opublikowanym w piątek kwartalnym raporcie oceniającym stan koniunktury gospodarczej w Polsce, odnotowana w 2020 r. recesja była mniejsza, niż spodziewano się tego jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Według szacunku IPAG, w czwartym kwartale ub.r. PKB obniżył się o 3,0 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Był to już trzeci kwartał z rzędu, w którym tempo wzrostu gospodarczego było ujemne.

Zdaniem IPAG, ujemne tempo wzrostu utrzyma się również w pierwszym kwartale 2021 roku, kiedy wyniesie minus 1,4 proc. "W kolejnych kwartałach spodziewać się należy powrotu na ścieżkę wzrostu, ale tempo wzrostu wahać się będzie ze względu na wyraźnie zaznaczony efekt bazy statystycznej z 2020 roku. Najwyższe, rekordowo wysokie, tempo odnotowane będzie w drugim kwartale (9,9 proc.). W całym 2021 roku produkt krajowy brutto zwiększy się o 4,2 proc., a w 2022 roku wzrost jeszcze przyspieszy do 4,7 proc." - prognozuje instytut.

IPAG przewiduje, że w 2021 roku wzrost popytu krajowego wyniesie 4,5 proc., a w następnym 4,3 proc., a konsumpcja w sektorze gospodarstw domowych w 2021 roku wzrośnie on o 4,3 proc., a w 2022 r. o 4,5 proc.

"Spodziewany od drugiego kwartału 2021 roku powrót dodatniego tempa wzrostu inwestycji nie przywróci do stanu sprzed kryzysu ani poziomu nakładów, ani ich udziału w PKB. W całym 2020 roku odnotowano spadek nakładów brutto na środki trwałe o 8,4 proc., a w 2021 roku spodziewać się należy, że wzrosną one o 4,2 proc. oraz o 4,8 proc. w roku następnym" - napisano.

Instytut spodziewa się, że w 2021 roku wartość dodana w przemyśle wzrośnie o 4,8 proc., a produkcja sprzedana przemysłu o 6,6 proc., natomiast w roku 2022 r. kategorie te wzrosną odpowiednio o 4,2 proc. i 5,0 proc.

"W całym 2021 roku wartość dodana w budownictwie zwiększy się o 2,6 proc., a produkcja sprzedana budownictwa (...) o około 5,1 proc. W pierwszych dwóch kwartałach 2021 roku w dalszym ciągu obserwowane będą spadki produkcji sprzedanej i wartości dodanej, a zatem sytuacja kryzysowa będzie utrzymywała się dłużej niż w przemyśle i usługach" - napisano.

Według IPAG w drugiej połowie 2021 roku nastąpi odbicie, które jednak nie pozwoli na zniwelowanie skutków kryzysu z poprzednich pięciu kwartałów. "W 2022 roku tempo wzrostu w budownictwie przyspieszy. Wartość dodana wzrośnie o 5,5 proc., a produkcja sprzedana (...) o 6,2 proc." - dodano.

Autorzy raportu są zdania, że w tym roku tempo wzrostu importu (6,2 proc.) będzie wyższe od tempa wzrostu eksportu (5,7 proc.), co wynikać będzie z wyraźniejszej poprawy koniunktury gospodarczej w Polsce niż w Europie Zachodniej. W 2022 roku tempa wzrostu importu i eksportu wyniosą odpowiednio 5,8 i 6,2 proc.

"W skali całego 2021 roku odnotowana zostanie aprecjacja kursu złotego względem euro i dolara amerykańskiego. W 2022 roku średnie kursy walut zachowywać się będą względnie stabilnie" - oceniono.

Jednocześnie, według prognozy IPAG, poprawa sytuacji gospodarczej w 2021 roku doprowadzi do spadku stopy bezrobocia do poziomu 6,1 proc. na koniec roku, chociaż w pierwszej połowie 2021 roku utrzymywać się ona będzie na poziomie wyższym niż w roku 2020. Instytut zakłada też, że w 2021 r. średni poziom inflacji wynosić będzie 2,5 proc., a jej poziom w grudniu wyniesie 3,0 proc. Z kolei w 2022 roku inflacja średnioroczna powinna wynieść 3,0 proc., a grudniowa spadnie do 2,6 proc.

W podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę pod koniec stycznia br. ustawie budżetowej na 2021 r. założono, że w ujęciu realnym PKB wzrośnie w tym roku o 4 proc. Budżet na 2021 r. przewiduje, że dochody państwa w tym roku wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł.

Według budżetowych założeń PKB w ujęciu realnym wzrośnie w tym roku o 4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń ma sięgnąć 2,8 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, wyniesie 6,3 proc.