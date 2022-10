Istnieje ryzyko kolejnej podwyżki stóp procentowych

Nie spodziewamy się podwyżki stóp procentowych na środowym posiedzeniu RPP, choć istnieje ryzyko, że Rada zaniepokoi się wysoką inflacją we wrześniu na tyle, że zdecyduje się jednak na podwyżkę – powiedział ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Nasza prognoza zakładała utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, czyli ze stopą referencyjną w wysokości 6,75 proc. Jednak piątkowy odczyt inflacji okazał się zaskakujący wysoki - powiedział Kamil Łuczkowski.

Wahamy się między utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie a niewielką podwyżką stóp procentowych o 25 pkt. bazowych - zaznaczył.

Choć gdybyśmy mieli wybierać, to za bazowy scenariusz uznajemy jednak ten, że stopy procentowe w październiku się nie zmienią, choć przyznajemy, że wysoki odczyt inflacji może zaniepokoić RPP na tyle, że zdecyduje się jednak na podwyżkę - ocenił.

Prognoza zakładała utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie

"Przed szybkim szacunkiem inflacji we wrześniu nasza prognoza zakładała utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, czyli ze stopą referencyjną w wysokości 6,75 proc. Jednak piątkowy odczyt inflacji okazał się zaskakujący wysoki, i muszę powiedzieć, że nie zazdrościmy Radzie Polityki Pieniężnej trudnej decyzji, jaką będzie musiała podjąć w tym tygodniu" - powiedział ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

Według opublikowanego w ostatni piątek przez GUS szybkiego szacunku, we wrześniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny wzrosły o 17,2 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,6 proc. W sierpniu inflacja wyniosła 16,1 proc., licząc rok do roku.

Wysoki odczyt inflacji może zaniepokoić RPP na tyle, że zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych

"Wahamy się między utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie a niewielką podwyżką stóp procentowych o 25 pkt. bazowych. Choć gdybyśmy mieli wybierać, to za bazowy scenariusz uznajemy jednak ten, że stopy procentowe w październiku się nie zmienią, choć przyznajemy, że wysoki odczyt inflacji może zaniepokoić RPP na tyle, że zdecyduje się jednak na podwyżkę" - powiedział ekonomista Banku Pekao.

Jego zdaniem za tym, że w październiku nie będzie podwyżek stóp, przemawiają ostatnie wypowiedzi członków RPP, które sugerowały przynajmniej chwilowe zastopowanie cyklu podwyżek stóp procentowych i obserwację napływających danych.

RPP może wybrać opcję obserwacji sytuacji i pozostawi sobie furtkę do wznowienia cyklu w listopadzie

Ekonomista Pekao zwrócił uwagę, że dane o inflacji bazowej w III kwartale okazały się zgodne z lipcowymi prognozami NBP, zawartymi w raporcie o inflacji.

"Z tego względu naszym zdaniem RPP wybierze opcję obserwacji sytuacji i pozostawi sobie furtkę do wznowienia cyklu w listopadzie. Ostatnie dane sugerują, że ścieżka inflacyjna będzie przebiegała wyżej niż wynika to z lipcowych prognoz NBP. Dlatego sądzimy, że kiedy RPP w listopadzie dostanie kolejne, z dużym prawdopodobieństwem wyższe prognozy, to będzie dla niej dobry argument za podwyższeniem stóp właśnie w listopadzie" - powiedział Kamil Łuczkowski.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl