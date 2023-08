IUNG: deficyt wody dla roślin uprawnych zmniejszył się, ale niedobór wody występował w całym kraju

Deficyt wody dla roślin uprawnych zmniejszył się, jednakże niedobór wody występował w całym kraju – poinformował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy. Największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na ziarno i na kiszonkę – dodano.

Jak poinformował Instytut, susza rolnicza występuje na terenie wszystkich województw poza podkarpackim oraz we wszystkich monitorowanych uprawach - kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, krzewów owocowych, roślin strączkowych, warzyw gruntowych, zbóż jarych, tytoniu, truskawek, zbóż ozimych, chmielu, ziemniaka, drzew owocowych i buraka cukrowego.

Zgodnie z informacją IUNG, "deficyt wody dla roślin uprawnych zmniejszył się, jednakże niedobór wody występował w całym kraju". Największy deficyt wody notowano we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim oraz na Nizinie Wielkopolskiej od -210 do -239 mm.

"W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w ósmym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski" - przekazano.

Dodano, iż w ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca br., średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna i wynosiła -137 mm. Zwrócono uwagę, ze w obecnym, sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 41 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 maja do 20 lipca).

W podanym okresie - wskazał Instytut - największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na ziarno i kukurydzy na kiszonkę. Suszę w obu tych uprawach notowano w 1515 gminach (61,16 proc. gmin w Polsce) i nastąpiło zmniejszenie o 26 pp. w stosunku do poprzedniego okresu raportowania.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W roku 2005 IUNG uzyskał status państwowego instytutu badawczego. Prowadzi badania m.in. w zakresie gleboznawstwa, agrometeorologii, nawożenia i gospodarki nawozowej, uprawy roli, zbóż i roślin pastewnych, produkcji biomasy na cele energetyczne, a także hodowli i upraw chmielu oraz tytoniu.

