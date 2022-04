Iwona Siekierzyńska z Nagrodą im. Krzysztofa Krauzego za film "Amatorzy"

Iwona Siekierzyńska została laureatką Nagrody im. Krzysztofa Krauzego. Kapituła uhonorowała ją za film "Amatorzy" o Teatrze Biuro Rzeczy Osobistych, tworzonym przez niepełnosprawnych intelektualnie aktorów.

Nazwisko laureatki ogłoszono na stronie internetowej Gildii Reżyserów Polskich. Jak podkreślono, "Amatorzy" to spełnienie pragnienia Iwony Siekierzyńskiej, "byśmy usłyszeli tych, którym tak często tego głosu się po prostu nie daje". "Za czułość wobec swoich bohaterów, za pokazanie nam ich świata. Nagroda im. Krzysztofa Krauze przyznawana przez Gildię Reżyserów, to nagroda dla twórcy, który ma w sobie zdolność płynięcia pod prąd, wewnętrzną wolność i odwagę cywilną. To wszystko odnajdujemy w najnowszym filmie Iwony Siekierzyńskiej" - napisano w laudacji.

Laureatkę wyłoniła kapituła w składzie: Piotr Subbotko, Joanna Krauze de Lendorff, Olga Chajdas, Małgorzata Imielska i Borys Lankosz.

Film "Amatorzy" opowiada o teatrze Krzyśka Biuro Rzeczy Osobistych, tworzonym przez niepełnosprawnych intelektualnie aktorów, który pewnego dnia wygrywa na festiwalu nagrodę. Jest nią realizacja spektaklu. "Wielka radość, wielka szansa, wielkie oczekiwania. Krzysiek z aktorami właśnie pracują nad nową sztuką +Grek Zorba+. Wspaniale by było wystawić ją na prawdziwej scenie. Okazuje się jednak, że dyrektor teatru, oferując im współpracę, stawia określone warunki" - czytamy w pressbooku.

Obraz ma na swoim koncie m.in. Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz Nagrodę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, przyznane w 2020 r. w trakcie festiwalu w Gdyni. Teatr Biuro Rzeczy Osobistych doceniono podczas 40. festiwalu "Młodzi i Film" w Koszalinie Jantarem 2020 za odkrycie aktorskie.

Nagroda im. Krzysztofa Krauzego jest przyznawana przez Gildię Reżyserów Polskich reżyserom, których filmy "wyróżnia wrażliwość społeczna, kunszt artystyczny i nonkonformistyczne podejście do sztuki filmowej". Dotychczas wyróżnienie to otrzymali m.in. Wojciech Smarzowski za "Wołyń" i "Kler", Anna Jadowska za "Dzikie róże" oraz Piotr Subbotko za "Dziurę w głowie".

