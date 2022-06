Izabela Olszewska powołana w skład zarządu GPW

Rada nadzorcza GPW powołała w skład zarządu spółki Izabelę Olszewską powierzając jej funkcję członka zarządu ds. rozwoju biznesu i sprzedaży - poinformowała w środę GPW.

"Rada Nadzorcza GPW na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2022 r. (...) powołała w skład zarządu Giełdy nowej kadencji, rozpoczynającej się z dniem 27 lipca 2022 r., panią Izabelę Olszewską, powierzając jej funkcję członka zarządu ds. rozwoju biznesu i sprzedaży" - podała GPW w komunikacie.

Spółka przekazała, że Olszewska jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe MBA na Akademii Ekonomiczno Humanistycznej w Warszawie. Była słuchaczką kursu International Institute for Securities Market Development, zorganizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie.

Dodano, że z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako analityk w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych.

Spółka przekazała, że Olszewska na GPW pełniła różne funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Zajmowała stanowisko dyrektora zarządzającego ds. rozwoju.

Olszewska od lipca 2019 r. pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Towarowej Giełdy Energii.

