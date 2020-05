Izba Hotelarstwa: na początku maja otworzyło się 10 proc. hoteli

W maju, po ogłoszeniu zniesienia części ograniczeń z powodu epidemii, otworzyło się 10 proc. hoteli - podała Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Według Izby, dopiero po uruchomieniu gastronomii, pod koniec maja może otworzy się 20-30 proc. hoteli.

Od poniedziałku 4 maja decyzją Rady Ministrów został wprowadzony kolejny etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, który dotyczy m.in. otwarcia hoteli i prywatnych kwater.

Jak powiedział PAP sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP) Marcin Mączyński, na początku maja otworzyło się tylko 10 proc. placówek, gdzie usługi gastronomiczne działają w systemie "dostawa do pokoju" i "na wynos".

"Ze względów ekonomicznych znaczna większość właścicieli hoteli jeszcze nie otworzyła swoich obiektów. Po prostu na dzień dzisiejszy to się jeszcze nie opłaca" - dodał.

Jak wyjaśnił, z jednej strony chodzi o spełnienie rygorystycznych warunków sanitarno-epidemiologicznych, z drugiej nic nie może działać. "Restauracja i bar nie działają, sale konferencyjne, zabaw, baseny czy spa też nie mogą działać" - wymienił. "No nie są to sprzyjające warunki ekonomiczne, które zachęcałyby do masowego otwarcia hoteli" - zaznaczył.

Mączyński zapowiedział, że pod koniec maja jakieś 20-30 proc. hoteli może się otworzyć. "Wszystko na to wskazuje, że pod koniec miesiąca restauracje hotelowe - oczywiście w reżimie sanitarnym, będą mogły funkcjonować" - wyjaśnił.

Dodał, że premier zapowiadając przed majowym długim weekendem otwarcie hoteli, mówił o uruchomieniu gastronomii w ciągu 2-3 tygodni od momentu otwarcia tych obiektów.

Według Mączyńskiego, hotele nie mają jeszcze zbyt dużo rezerwacji. Jak wskazał "powoli będzie się to rozkręcać".

31 marca br. w związku z walką z epidemią koronawirusa, rząd wydał postanowienie o zamknięciu hoteli i innych miejsc noclegowych. Mogły one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywały w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny. Hotele mogły pozostać otwarte tylko dla osób w delegacji. Na początku kwietnia IGHP podała, że otwartych pozostało ok. 5 proc. hoteli.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej - czytamy na stronie Izby.