Izba Zbożowo-Paszowa: ceny kukurydzy mokrej wynoszą 380-460 zł za tonę

Ceny oferowane przez przetwórców za kukurydzę mokrą wynoszą od 380 zł za tonę na południowym wschodzie do 460 zł na zachodzie i północy kraju – poinformowała Izba Zbożowo-Paszowa. Dodała, że na rynku jest mało ofert sprzedaży większości zbóż, szczególnie jęczmienia i owsa.

Izba Zbożowo-Paszowa w poniedziałkowym newsletterze przekazała, że zaawansowanie zbiorów kukurydzy na ziarno jest zróżnicowane regionalnie. W ocenie IZP, według stanu na 17 października br. najwięcej kukurydzy, ponad 40 proc., zebrano na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku.

Na Podkarpaciu, Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelszczyźnie zaawansowanie zbiorów sięgało 20-25 proc., a na północy kraju zbliżało się do 30 proc. "Plony osiągane przez rolników są bardzo zróżnicowane regionalnie i kształtują się w szerokim przedziale 6-15 t/ha kukurydzy mokrej" - zaznaczono. Wskazano, iż wysokie plony notuje się przede wszystkim na południu i południowym wschodzie, a słabsze - w centrum i na północnych zachodzie kraju.

"Ceny kukurydzy pozostają pod presją trwających zbiorów. W zależności od regionu, ceny oferowane przez przetwórców za kukurydzę mokrą (30 proc. wilgotności) zawierają się w przedziale od 380 PLN/t na południowym wschodzie do 460 PLN/t na zachodzie i północy kraju. Z kolei, ceny kukurydzy suchej kształtują się w przedziale 670-750 PLN/t" - poinformowano.

Jak zauważono, z uwagi na trwające zbiory na rynku głównie handluje się kukurydzą mokrą, zaś handel pozostałym ziarnem, w tym kukurydzą suchą, "jest trudny". Izba wskazała, że wynika to z faktu, iż oczekiwania sprzedających rozmijają się z obecnymi cenami zbóż na rynku, co "wyraźnie ogranicza liczbę zawieranych transakcji". "Ofert sprzedaży większości zbóż jest mało, a nawet bardzo mało, szczególnie w odniesieniu do jęczmienia i owsa" - podkreślono.

Izba Zbożowo-Paszowa działa od 1997 r., zrzesza ok. 60 firm z sektorów produkcji pasz, przemysłu olejarskiego, młynarstwa i przechowalnictwa zbóż oraz krajowego i międzynarodowego obrotu zbożami oraz surowcami paszowymi, a także przemysłu biopaliw.