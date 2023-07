Izba Zbożowo-Paszowa: eksport pszenicy w sezonie 2022: 23 może wynieść 5,4-5,5 mln ton

Wiele wskazuje na to, iż w całym sezonie 2022/23 eksport pszenicy z kraju będzie rekordowy i wyniesie 5,4-5,5 mln ton, a eksport kukurydzy sięgnie 4,3-4,4 mln ton – wskazała Izba Zbożowo-Paszowa. Dodała, że ceny pszenicy na giełdach w Chicago i MATIF spadły względem zeszłego tygodnia.

Jak wynika z poniedziałkowego newslettera Izby Zbożowo-Paszowej (IZP), w portach w Gdańsku i Gdyni "cały czas notuje się wzmożony ruch". Podobnie jak w maju br. eksport zbóż drogą morską mógł w czerwcu br. zbliżyć się do 800 tys. ton. Największe ładunki - jak podano - w dalszym ciągu notuje się w przypadku pszenicy.

"Wiele wskazuje na to, iż w całym sezonie 2022/23 (do 30 czerwca br.), całkowity eksport pszenicy z kraju będzie rekordowy i wyniesie 5,4-5,5 mln ton, a eksport kukurydzy może wynieść ok. 4,3-4,4 mln ton" - oceniła IZP.

Jak przekazał w piątek minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, od kwietnia br. z Polski wyeksportowano ok. 4 mln ton ziarna zbóż. Powołując się na zewnętrzne ośrodki analityczne dodał, iż zapasy ziarna zbóż w Polsce wynoszą ok. 3-4 mln ton.

IZB wskazała, iż w ostatnim tygodniu sezonu 2022/23 "obroty starym ziarnem na rynku były niewielkie". Przekazano, iż rynkowa podaż ziarna z ubiegłorocznych zbiorów pozostaje uszczuplona, ale z racji kończących się możliwości uzyskania dopłat do sprzedanego ziarna część gospodarstw wystawiło "nieco więcej zbóż do sprzedaży".

"Z drugiej strony, część przetwórców kupuje już jedynie niezbędne ilości zbóż, aby dotrwać do tegorocznych zbiorów. Część podmiotów nie jest jednak do końca pokryta w surowiec na najbliższe tygodnie. Niemniej jednak, aby obecnie kupić większą partię ziarna, trzeba zapłacić więcej od średnich cen rynkowych" - przekazała IZP. Dodała, że aktywni na rynku są eksporterzy, którzy kupują głównie ziarno pszenicy i kukurydzy z dostawą do portów i magazynów w głębi kraju.

Jak zauważyła Izba, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago "wyraźnie spadły do najniższego poziomu od 2 tygodni po tym, jak osłabły obawy dotyczące sytuacji w Rosji oraz w reakcji na postępujące zbiory pszenicy ozimej na Półkuli Północnej". Dodatkowa presja wynikała z notowanych opadów deszczu w amerykańskim pasie kukurydzy. Wskazano, iż w piątek 30 czerwca br. cena pszenicy SRW w kontrakcie lipcowym 2023 na giełdzie w Chicago wyniosła 233,76 USD/t i była o 13,2 proc. niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2023 spadła o 12,8 proc. i wyniosła 239,20 USD/t.

IZP zwróciła również uwagę na spadki cen pszenicy na giełdzie MATIF, m.in. w reakcji na osłabienie cen pszenicy na giełdzie w Chicago. Ponadto - stwierdzono - brak zakłóceń w eksporcie z Rosji po krótkim buncie wojskowym ponownie skierował uwagę uczestników rynku na silną konkurencję w eksporcie. "Rosyjska pszenica jest cały czas najtańsza na rynkach eksportowych i wydaje się, iż w nadchodzących miesiącach kraje UE będą musiały ostro rywalizować o rynki zbytu" - przekazała Izba.

Zgodnie z danymi IZP, 30 czerwca br. cena pszenicy w kontrakcie wrześniowym 2023 na MATIFie wyniosła 230,75 euro za tonę i była o 6,6 proc. niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2023 spadła o 6,3 proc. i wyniosła 238,25 euro za tonę.

Izba Zbożowo-Paszowa jest organizacją branżową funkcjonującą od 1997 roku. Do Izby należy ok. 60 firm z sektorów produkcji pasz, przemysłu olejarskiego, młynarstwa i przechowalnictwa zbóż oraz krajowego i międzynarodowego obrotu zbożami i surowcami paszowymi, a także przemysłu biopaliw.

