Izba Zbożowo-Paszowa: łatwiej o zakup pszenicy; ceny nieco spadły

W ostatnich dniach rynkowa podaż ziarna na krajowym rynku, a szczególnie pszenicy, wzrosła; spadły notowania zbóż i rzepaku na giełdach światowych - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Jak podaje Izba, ogłoszenie przez Rosję "końca pierwszej fazy operacji" na Ukrainie i zapowiedzi drastycznego ograniczenia działań bojowych m.in. na kierunku kijowskim wywołały silne spadki cen ziarna zbóż i rzepaku na giełdach światowych. Tym samym ceny oferowane przez eksporterów z dostawą do krajowych portów także spadły.

Do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza drogą kolejową, której import dotychczas wyniósł kilkadziesiąt tysięcy ton. Ziarno to jest chętnie kupowane przez wytwórnie pasz, gdyż jest ona stosunkowo tania. Ceny ukraińskiej kukurydzy na wschodniej granicy kształtują się na obecnie na poziomie 280 dolarów za tonę. W centrum kraju, po uwzględnieniu kosztów przeładunku i transportu, za kukurydzę trzeba zapłacić ok. 1350-1360 zł/t, ale mniej niż kosztuje krajowe ziarno (1450-1550 zł/t). W ocenie Izby "jakość ukraińskiego ziarna jest generalnie zadowalająca".

W ubiegłym tygodniu cena pszenica konsumpcyjna na krajowym rynku kształtowała się na poziomie 1650-1750 zł/t; pszenicy paszowej - 1580-1700 zł/t; żyta konsumpcyjnego - 1200-1330 zł/t; kukurydzy - 1450-1550 zł/t; rzepaku - 4200-4600 zł/t.

Według Izby w marcu br. eksport pszenicy drogą morską był nieco większy od spodziewanego wcześniej i wyniósł około 150 tys. ton, znaczny był eksport kukurydzy, który mógł wynieść 120-130 tys. ton.

"Oceniamy, iż w pierwszych 9 miesiącach bieżącego sezonu (lipiec 2021-marzec 2022) łączny eksport pszenicy z kraju wyniósł około 2 mln ton, tj. o 1,2 mln ton mniej od wielkości eksportu tego zboża w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z kolei, w okresie lipiec 2021-marzec 2022 łączny eksport kukurydzy z kraju wyniósł około 1,7 mln ton, tj. o ok. 0,3 mln ton więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu" - wskazano w newsletterze.

Notowana w ostatnich dniach spora korekta cen zbóż na giełdach światowych oraz wyraźne umocnienie złotego do głównych walut wpłynęły na osłabienie cen ziarna z dostawą do portów z przeznaczeniem na eksport.

Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny pszenicy na giełdzie w Chicago wyraźnie osłabły. W piątek (1/04) cena pszenicy kontrakcie majowym 2022 na giełdzie w Chicago wyniosła 361,70 USD/t i była o 10,7 proc. niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie lipcowym 2022 spadła o 9,9 proc. i wyniosła 361,64 USD/t.

Obniżki notowań pszenicy w ubiegłym tygodniu miały miejsce także na giełdzie Matif. Zapowiedzi kontynuacji eksportu rosyjskiej pszenicy zmniejszyły bezpośrednie obawy o globalny niedobór ziarna. Analityczna rosyjska firma SovEcon zwiększyła wcześniejszą prognozę eksportu pszenicy z Rosji w bieżącym sezonie 2021/22 o 0,4 mln ton do 33,9 mln ton - podano analizie Izby.

"Niektórzy analitycy oceniają, że Rosja wypełni swój kontyngent eksportowy na pszenicę do końca sezonu, pomimo problemów finansowych spowodowanych zachodnimi sankcjami, podczas gdy zwiększony eksport z Indii ma częściowo zrekompensować zablokowane dostawy z Ukrainy" - informuje Izba. Dodano, że przetargi rozstrzygnięte w tym tygodniu przez Tunezję i Algierię wskazują na dostępność tańszej rumuńskiej i bułgarskiej pszenicy, która konkuruje z francuskim ziarnem.

W piątek (1/04) cena pszenicy w kontrakcie majowym 2022 na Matifie wyniosła 365,25 euro/t i była o 4,2 proc. niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2022 wyniosła 329,25 euro/t i była o 5,3 proc. niższa. We wtorek (5 bm.) pszenica w kontrakcie majowym kosztowała 368,25 euro/t. Najwyższe notowania tego zboża odnotowano 7 marca br. - 396,5 euro/t. Tuż przed agresją (23 lutego br.) kosztowała ona 294 euro/t.

