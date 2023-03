Izba Zbożowo-Paszowa: spory import pszenicy z Ukrainy, spadł kukurydzy i rzepaku

Import kukurydzy i rzepaku z Ukrainy osłabł, notuje się natomiast spory import pszenicy – poinformowała Izba Zbożowo-Paszowa w newsletterze. Niemieccy kontrahenci kupują głównie pszenicę paszową oraz kukurydzę - dodano.

Import kukurydzy i rzepaku z Ukrainy osłabł w reakcji na znaczną korektę cen krajowego ziarna i większe trudności z przywozem z powodu bardziej wnikliwych kontroli ziarna na granicy - poinformowała Izba Zbożowo-Paszowa w poniedziałkowym newsletterze. "Notuje się natomiast spory import pszenicy" - zauważono.

Jak wynika z danych Izby, w ostatnim tygodniu fizyczny import pszenicy do Polski spoza rynku UE wyniósł ponad 73 tys. ton, kukurydzy 12 tys. ton, a rzepaku ok. 14 tys. ton. W pierwszych 38 tygodniach bieżącego sezonu 2022/2023 do 19 marca br., import pszenicy spoza UE wyniósł ponad 784 tys. ton, kukurydzy 1 mln 297 tys. ton, a rzepaku - ok. 697 tys. ton.

"W dalszym ciągu bardziej aktywnymi kupującymi pozostają eksporterzy, zainteresowani zakupem przede wszystkim pszenicy konsumpcyjnej i kukurydzy, ale zazwyczaj na dostawy w kwietniu/maju br." - wskazano w publikacji.

"W portach w dalszym ciągu trwają spore załadunki pszenicy, ale także kukurydzy na eksport. W marcu br. wielkość eksportu pszenicy drogą morską może zbliżyć się do 400 tys. ton. W marcu br. wolumen eksportu kukurydzy drogą morską będzie natomiast mniejszy niż w lutym br. Realizowane zakupy ziarna przez eksporterów w dalszym ciągu są znaczne. Eksporterzy zawarli także sporo kontraktów na dostawy ziarna ze zbiorów 2023 roku. Ceny pszenicy oferowane za stare i nowe ziarno są bardzo zbliżone" - przekazano.

Dodano, że niemieccy kontrahenci przejawiają niewielkie zainteresowanie zakupami polskiego owsa, żyta czy pszenżyta i kupują głównie pszenicę paszową oraz kukurydzę z dostawą w II połowie kwietnia, w maju i czerwcu br.

