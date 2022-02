Izba Zbożowo-Paszowa: umiarkowana podaż zbóż, ziarno nadal drogie

Podaż ziarna na krajowym rynku jest umiarkowana przy wzroście zainteresowania jego zakupem ze strony przetwórców - informuje Izba Zbożowo-Paszowa. Ceny zbóż są nadal wysokie. Pszenica konsumpcyjna kosztuje od 1250 do 1350 zł za tonę, tj. o ok. 40 proc. więcej niż przed rokiem.

"Na krajowym rynku notuje się symptomy wzrostu popytu na zboża ze strony przetwórców. (...) zboża do sprzedaży oferują głównie firmy handlowe, bardzo mało ziarna do sprzedaży oferują natomiast rolnicy. Doniesienia o możliwym konflikcie zbrojnym pomiędzy Rosją i Ukrainą dodatkowo zniechęcają rolników do sprzedaży zbóż" - czytamy w biuletynie Izby.

Eksperci Izby oceniają, że na półmetku sezonu "zapasy ziarna w kraju są bardzo duże, szczególnie w odniesieniu do pszenicy i kukurydzy".

Jak informuje KOWR, powołując się na dane GUS, podaż zbóż do skupu w grudniu 2021 r. w zwiększyła się. Producenci dostarczyli do skupu blisko 452 tys. ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 31 proc. mniej niż przed rokiem. W strukturze skupu pszenica stanowiła 72 proc. (327 tys. ton), jęczmień - 8 proc. (38 tys. ton), a żyto - 7,5 proc. (34 tys. ton).

Ogółem w okresie od lipca do grudnia 2021 r. skupiono około 4,6 mln ton zbóż podstawowych z mieszankami, o 18 proc. mniej niż w tym samym okresie sezonu 2020/2021. Skup pszenicy, w odniesieniu do porównywalnego okresu sezonu 2020/2021, zmniejszył się o 16 proc.

KOWR wskazuje, że zakończenie zbiorów kukurydzy przyczyniło się do zmniejszenia podaży tego ziarna. W grudniu 2021 r. producenci dostarczyli do skupu 258 tys. ton kukurydzy, o 71 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 16 proc. mniej niż przed rokiem. W drugim półroczu ub.r. skupiono blisko 2,1 mln ton tego zboża, o 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku gospodarczego.

Na rynku krajowym w trzecim tygodniu stycznia br. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio 1 291 zł/t, o 1 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była o 2 proc. niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 41 proc. wyższa niż przed rokiem. Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 124 zł/t tj. o 77 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 1 137 zł/t, o 56 proc. wyższym niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Według Izby Zbożowo-Paszowej, w styczniu br., eksport pszenicy drogą morską będzie jednym z najsłabszych od początku bieżącego sezonu i jedynie nieznacznie przekroczy 100 tys. ton. Niewielki będzie także eksport kukurydzy, poniżej 50 tys. ton.

"Jeszcze słabiej w kontekście eksportu pszenicy zapowiada się także luty br. Należy się natomiast spodziewać wzrostu eksportu kukurydzy w lutym br. w reakcji na obawy importerów o zakupy ukraińskiego ziarna" - oceniają eksperci Izby.

