Izba Zbożowo-Paszowa: zapowiedź dopłat do sprzedaży zbóż zwiększyła podaż ziarna

Zapowiedź rządu o dopłatach do sprzedaży pszenicy i kukurydzy zachęca część rolników do sprzedaży zgromadzonego ziarna. Dodatkowo do ożywienia handlu zbożem przyczynia się spadek cen nawozów - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

"Ostatnie dni przynoszą pewne ożywienie na krajowym rynku zbóż. Pomimo tego, iż wielu rolników w dalszym ciągu sonduje ceny ziarna i możliwości sprzedaży, część z nich decyduje się na sprzedaż części zmagazynowanych zbóż, ale głównie na szybkie dostawy. Część rolników jeszcze czeka na sformalizowanie obietnic rządu w kwestii dopłat do sprzedaży ziarna pszenicy i kukurydzy, ale części wystarczą ostatnie deklaracje rządu o ich wypłacie" - czytamy w newsletterze Izby.

Według Izby, notowany w ostatnich tygodniach spadek cen nawozów spowodował, iż rolnicy są bardziej skłonni do sprzedaży ziarna. "Wydaje się, iż decyzja rządu o dopłatach przyczyni się do wzrostu rynkowej podaży ziarna w najbliższych tygodniach tym bardziej, iż część rolników potrzebuje środków finansowych na spłatę rat kredytów na zakup nawozów przed zbliżającą się wiosną" - oceniła IZ-P.

Jak podała Izba, krajowi przetwórcy generalnie są "w komfortowej sytuacji" w kwestii zabezpieczenia w surowiec do przerobu. Większość wytwórni pasz posiada zapasy ziarna niezbędne do produkcji i nie jest raczej zainteresowana zakupem surowca. Natomiast aktywnie skupują pszenicę i kukurydzę eksporterzy.

Pod koniec ubiegłego tygodnia za pszenicę konsumpcyjną z dostawą w lutym-marcu płacono 1220-1300 zł/t; pszenicę paszową - 1120-1290 zł/t; żyto konsumpcyjne - 950-1100 zł/t; żyto paszowe- 900-1050 zł/t; jęczmień paszowy - 1000-1150 zł/t; pszenżyto - 1050-1170 zł/t; owies paszowy- 950-1100 zł/t; kukurydzę- 1100-1220 zł/t; rzepak- 2500-2620 zł/t.

W pierwszych 7 miesiącach bieżącego sezonu 2022/23 (lipiec 2022-styczeń 2023), eksport zbóż drogą morską wyniósł ponad 2 mln 951 tys. ton wobec 2 mln 168 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. W tym eksport pszenicy wyniósł ponad 1 mln 921 tys. ton (wobec 1 mln 248 tys. ton w okresie lipiec 2021-styczeń 2022), a kukurydzy - 916 tys. ton (515 tys. ton w okresie lipiec 2021- styczeń 2022). Rzepaku wywieziono ok. 21 tys. ton wobec 27 tys. ton rok wcześniej.

Zdaniem ekspertów Izby, w lutym br., wielkość eksportu zbóż drogą morską będzie sporo większa niż w styczniu br.

W ubiegłym tygodniu ceny pszenicy na giełdzie w Chicago spadły, w reakcji na notowany w ostatnich dniach wzrost kursu dolara do koszyka walut oraz utrzymującą się silną konkurencję w eksporcie ze strony Rosji i Ukrainy. W piątek (17/02) cena pszenicy w kontrakcie marcowym na giełdzie w Chicago wyniosła 281,24 USD/t i była o 2,6 proc. niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym 2023 spadła o 2,4 proc. i wyniosła 285,20 USD/t.

Spadły także ceny pszenicy na giełdzie Matif, jednak skala zniżki cen była niewielka. Eskalacja działań wojennych na wschodzie Ukrainy i ponowna rosyjska krytyka umowy zbożowej zaniepokoiły uczestników rynku. Negocjacje w sprawie przedłużenia umowy zbożowej, na mocy której Ukraina eksportuje ziarno drogą morską rozpoczną się za tydzień, ale wielu uczestników rynku nie wierzy, że umowa jest zagrożona.

W piątek (17/02) cena pszenicy w kontrakcie marcowym 2023 na giełdzie Matif wyniosła 295,00 euro/t i była o 0,7 proc. niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym 2023 spadła o 0,9 proc. i wyniosła 291,50 euro/t.

Rok temu (21.02) na paryskiej giełdzie za pszenicę płacono 265 euro/t. Najdrożej zboże to kosztowało 16 maja ub.r. - 429 euro/t.

