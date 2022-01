Izby Rolnicze: dla rolników "vatowców" zerowa stawka VAT jest niekorzystna

Krajowa Rada Izb Rolniczych, po przeanalizowaniu ewentualnych skutków obniżenia podatku VAT, wystąpiła do wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka wskazując, że dla rolników tzw. vatowców rozwiązania te nie będą korzystne.

We wtorek po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki poinformował o przyjęciu tarczy antyinflacyjnej 2.0. Zgodnie z nią do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc., z 23 do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe, w przypadku nawozów stawka podatku spadnie z 8 proc. do zera. VAT na gaz ma spaść z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymany zostanie obniżony 5 proc. VAT.

Jak argumentuje KRIR, znaczna grupa rolników producentów nie będzie mogła odliczyć od podatku poniesionych wydatków. "W praktyce oznacza to, że rozwiązanie tarczy antyinflacyjnej, które ma w założeniu przeciwdziałać skutkom podwyżek cen m.in. nawozów sztucznych, w rzeczywistości nie okaże się możliwe do wykorzystania dla rolników rozliczających podatek VAT" - napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej KRIR.

Zdaniem samorządu rolniczego, aby zaproponowane rozwiązanie miało korzystny skutek należałoby wprowadzić zerową stawkę VAT na sprzedaż płodów rolnych. Jak tłumaczył PAP prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, zerowa stawka VAT dotyczy jedynie przedsiębiorców sprzedających żywność w sklepach.

