Izby Rolnicze: sprzeciw ws. wypowiedzi premiera dot. rolniczych protestów

Krajowa Rada Izb Rolniczych wniosła sprzeciw wobec wypowiedzi premiera Mateusza Morawickiego dotyczącej protestów rolniczych - napisano na stronie internetowej KRiR. Izby wskazują, że organizowanie zgromadzenia jest zagwarantowane Konstytucją.

Rolnicy związani z AgroUnią blokowali drogę krajową nr 15 od godz. 8 rano we wtorek (17 bm.). Uczestnicy protestu domagali się rozmów z premierem. Podkreślali, że ceny skupu żywca są niższe, niż koszty produkcji. Skarżyli się na restrykcje związane z występowaniem w ich okolicach ASF.

Premier zapytany na konferencji prasowej w Żabiej Woli (woj. mazowieckie) o sprawę protestu rolników powiedział: "codziennie rozmawiamy z rolnikami i jesteśmy w trakcie wypracowywania bardzo szerokiego zestawu ustaw i programów, jakim jest Polski Ład dla rolnictwa". Zaznaczył, że "na blokady dróg, które uniemożliwiają normalne życie mieszkańców, oczywiście nie możemy się godzić i będę prosił ministra spraw wewnętrznych i administracji o zdecydowaną reakcję".

"W dniu 18 sierpnia 2021 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wniósł sprzeciw do wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego wygłoszonej podczas konferencji z Żabiej Woli w dniu 17 sierpnia 2021 r. dotyczącej prośby skierowanej do Ministra Spraw Wewnętrznych o zdecydowaną reakcję na protesty drogowe rolników" - czytamy na stronie KRiR.

"Organizowanie zgromadzenia jest zagwarantowane Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej, w tym rolnikom. Każdy jest też zgodnie z Konstytucją RP równy wobec prawa - tak rolnicy, jak i protestujące kobiety. Tak więc rolnicy, tak jak każda grupa społeczna ma zagwarantowane prawo wyrażenia swojego niepokoju o przyszłość i byt swoich rodzin" - argumentuje KRIR

Samorząd rolniczy podkreśla, że "gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną nie są w stanie ochronić swoich gospodarstw pomimo spełniania wymagań bioasekuracji, co pozbawia je całkowicie środków do życia oraz często możliwości uzyskania odszkodowań. Poza tym ceny na rynku trzody chlewnej oraz stawki, jakie proponowane są rolnikom, którzy znajdują się w strefach z ograniczeniami związanymi z ASF, zmuszają ich do podjęcia radyklanych kroków i wyrażenia swojego niezadowolenia".

"Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwraca się do Pana Premiera o nie kierowanie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych o reakcje na blokady dróg a wypracowanie systemowych rozwiązań problemów nabrzmiałych w rolnictwie" - napisano.

