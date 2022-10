Izby Rolnicze: wniosek o wypracowanie mechanizmów interwencji na rynku nawozów

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka z wnioskiem o szybkie wypracowanie mechanizmów interwencji na rynku nawozów w tym i w przyszłym roku - poinformowały Izby.

"Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 26 października 2022 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wicepremiera Henryka Kowalczyka o wypracowanie w możliwie krótkim czasie mechanizmów interwencji na rynku nawozów w tym i w przyszłym roku oraz wykrycia ewentualnych zmów cenowych odnośnie nawozów azotowych, potasowych i wieloskładnikowych" - poinformowano na stronie KRiR.

W opinii Izb takie mechanizmy są potrzebne, by zapobiec przestojom w produkcji nawozów spowodowanym ceną surowców do produkcji, jakie miały miejsce w sierpniu br. Przestoje oprócz braku nawozów powodują również braki w zaopatrzeniu w produkty uboczne, takie jak dwutlenek węgla czy suchy lód, które są niezbędne dla zakładów mięsnych.

Wskazano, że niedobór tych produktów może przełożyć się na wzrost cen żywności, a ich brak w skrajnych przypadkach może doprowadzić do wstrzymania produkcji żywności.

Zdaniem Izb należy również zmienić zasady dopłat do nawozów mineralnych. Pomocą powinny być objęte gospodarstwa o powierzchni do 300 ha, a wysokość wsparcia ma wyrównywać ceny nawozów z roku bazowego 2021.

"Obecna sytuacja na rynku nawozów jest tragiczna, ceny nawozów są bardzo wysokie, co skutkuje obniżeniem opłacalności produkcji, a rolnicy mają problem z ich zakupem. Sytuacja ta w okresie długofalowym z pewnością wpłynie negatywnie na cenę i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju, ze względu na ograniczanie nawożenia przez wielu rolników aż do całkowitej rezygnacji z nawożenia" - argumentuje KRiR.

Według Izb obecne braki oraz wysokie ceny potasu i nawozów wieloskładnikowych odbiją się na przyszłorocznych plonach rzepaku. "Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany do przyszłej wiosny, to żniw rzepakowych po prostu nie będzie" - przestrzega KRiR.

Samorząd rolniczy zauważa ponadto, że 31 maja br. upłynął termin składania wniosków o dopłaty do zakupu nawozów mineralnych, "już prawie 5 miesięcy trwa proces oceny wniosków i wypłaty środków obiecanych rolnikom a nadal są rolnicy, którzy nie otrzymali refundacji" - zaznaczają Izby.

Rząd przeznaczył na dopłaty do nawozów 3,9 mld zł. Minister rolnictwa, wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiedział na środowej konferencji prasowej, że rząd przymierza się do ustabilizowania cen nawozów poprzez dopłaty do produkcji nawozów.

