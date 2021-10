J. Gowin ostrzega przed Polskim Ładem

Jarosław Gowin przez 6 lat współtworzył rząd Zjednoczonej Prawicy. Wcześniej, przez prawie 2 lata dzierżył tekę ministra w rządzie PO-PSL. Jego udział w sprawowaniu rządów skończył się wraz z krytyką Polskiego Ładu. Pozostając posłem i aktywnym komentatorem politycznym alarmuje, że efektem nowej strategii rządu będzie spowolnienie tempa rozwoju, zamykanie firm i zwalnianie pracowników.

Moje sukcesy są trwałe

Co dalej z polskim przemysłem?

- Już dziś mamy wysoką i trwałą inflację. Wydaje mi się, że będzie nam towarzyszyła nie przez miesiące, ale przez lata. A tym czasem rząd stymuluje kolejny impuls proinflacyjny - zauważył Jarosław Gowin.Choć Jarosław Gowin znajduje się już poza rządem, nie kryje dumy, wspominając niektóre zmiany, które udało mu się wprowadzić do polskiego porządku prawnego. Nawet te, które proponował jeszcze za czasów rządu PO-PSL...- Donald Tusk, powołując mnie na ministra sprawiedliwości, powiedział, że mam "pozytywną szajbę" na tle deregulacji. I do dziś mam pozytywne nastawienie do wolności gospodarczej - powiedział Jarosław Gowin - W 2012 roku Bank Światowy, publikując raport Doing Buisness, uznał Polskę za globalnego lidera jeżeli chodzi o tempo poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. I wskazywał na konkretne zmiany prawa gospodarczego i deregulację - rozumianą jako poszerzenie dostępu do zawodów reglamentowanych. Jeżeli chodzi o deregulację, to jej efekty są trwałe.Jednak za swą największą zasługę, Jarosław Gowin uznaje przeprowadzenie reformy szkolnictwa wyższego, zwaną Konstytucją dla Nauki, lub Ustawą 2.0 z 2018 r.- Mimo zmiany ministra nic złego z tą reformą się nie dzieje. Jej najważniejszym elementem jest dla mnie zaufanie pomiędzy ministerstwem a środowiskami akademickimi. Choć dziś nie ma tak dobrego dialogu, mam nadzieję, że po zmianie rządu ustawa 2.0 będzie żywa w środowisku akademickim i będzie ono wymuszało dialog na ekipach rządowych - ocenił sie Jarosław Gowin.Niemniej byłego ministra szkolnictwa wyższego martwią niektóre zmiany w tej dziedzinie. Uważa, że minister Przemysław Czarnek zrobił szkodę naszej nauce, wprowadzając m.in. nową dyscyplinę naukową - biblistykę.- To nieporozumienie i skazywanie polskiej nauki na śmieszność... Jest już taka dyscyplina naukowa jak teologia, a biblistyka pozostaje jej wycinkiem. Sama teologia jest obecna na uniwersytetach od ich zarania. Natomiast tworzenie takiej nowej dyscypliny, będzie na świecie odbierane jako przejaw ideologizacji nauki - oznajmił Jarosław Gowin.W czerwcu 2021 r. Jarosław Gowin przedstawił plan o nazwie Polityka Przemysłowa Polski. Już po tym, jak został odwołany z rządu, słuch o tym dokumencie zaginął...- Zobaczymy, co zrobi mój następca. Środowiska biznesowe i cały świat przemysłu, oceniły tę strategię pozytywnie. Przed moim odwołaniem, rozpoczęliśmy prace nad powstaniem konkretnych kontraktów branżowych, np. z sektorem rolno-spożywczym, rolno-przetwórczym czy motoryzacyjnym. Jeżeli chcemy, żeby polski przemysł się rozwijał, strategia powinna być kontynuowana - zaznaczył były wicepremier.