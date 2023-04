J. Kaczyński: dopłaty do nawozów dla rolników będą utrzymane

Dopłaty do nawozów dla rolników będą utrzymane - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS przypomniał, że dopłaty do nawozów były przedsięwzięciem związanym z "ostrą fazą kryzysu energetycznego".

"Wiadomo nawozy to gaz, ceny gazu w pewnym momencie wzrosły dziesięciokrotnie, dzisiaj to już jest mniej, ale w dalszym ciągu to jest dużo więcej, niż to było przedtem. Krótko mówiąc, te dopłaty będą utrzymane. To też jest realna pomoc dla rolników" - powiedział.

Konwencja PiS "Dla Polskiej Wsi" odbywa się w miejscowości Łyse koło Ostrołęki.

