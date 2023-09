J.Kaczyński: jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę, ale musimy pamiętać o naszych obywatelach, rolnictwie, wsi

Jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę w czasie wojny, w czasie odbudowy, ale jednocześnie musimy pamiętać o naszych obywatelach, naszym rolnictwie i naszej wsi. Nasi ukraińscy przyjaciele powinni to zrozumieć - powiedział we wtorek wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

We wtorek na posiedzeniu rządu ministrowie zajmują się projektem uchwały Rady Ministrów ws. podjęcia działań mających na celu przedłużenie środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy niektórych produktów.

Na początku posiedzenia rządu głos zabrał wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Przypomnę, że ta sprawa została postawiona, można nawet powiedzieć szerzej, na spotkaniu w Łysych (spotkanie prezesa PiS z wyborcami w kwietniu - PAP). Wtedy zostało wyraźnie określone, iż sprawa stosunków w Ukrainą w sferze rolnej będzie musiała być uregulowana także w okresie powojennym. Ze względu na różnicę struktury, jakości gleby i inne elementy polskie rolnictwo będzie musiało znaleźć się w sytuacji szczególnej ochrony" - zaznaczył.

"To jest kwestia, o której należy mówić w kategorii stałej; to nie może być na okres wojny. My oczywiście zrobimy wszystko, by Ukraina tę wojnę wygrała, w całym tego słowa znaczeniu - ale te przyszłe stosunki, jestem pewien, że bardzo przyjazne, muszą być jednak oparte na przestrzeganiu interesów obydwu stron" - wskazywał prezes PiS.

"Jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę w czasie wojny, w czasie odbudowy, chcemy wziąć udział w tej odbudowie, ale jednocześnie musimy także pamiętać o naszych obywatelach, naszym rolnictwie i naszej wsi" - podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS ocenił, że "nasi ukraińscy przyjaciele powinni to zrozumieć". "Być może dzisiaj ze względów propagandowych niektórzy z nich mówią coś innego, ale jestem przekonany, że tak naprawdę rozumieją, o co w tym chodzi" - dodał.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus we wtorek poinformował, że jego resort rekomenduje rządowi uchwałę, która potwierdzi, że po 15 września br. do Polski nie będzie wjeżdżało zboże ukraińskie; tranzyt będzie jechał, tak jak do tej pory. Przed posiedzeniem rządu we wtorek premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że Polska utrzyma embargo niezależnie od stanowiska Komisji Europejskiej.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja br. w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.

W Brukseli i Strasburgu odbędą się we wtorek kolejne rozmowy w sprawie przyszłości embarga na ukraińskie zboże do pięciu krajów UE, w tym Polski, które wygasa 15 września. Polska uważa, że powinno być ono przedłużone z uwagi na sytuację rynkową. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski wystąpi w debacie w Parlamencie Europejskim dotyczącej ukraińskiego zboża.

Po południu w Brukseli spotkają się dyplomaci pięciu krajów UE - Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Węgier - by rozmawiać o embargu na ukraińskie zboże i sytuacji na rynkach rolnych. Tego samego dnia w PE w Strasburgu będzie obradowało kolegium unijnych komisarzy i temat ukraińskiego zboża znów pojawi się w dyskusji unijnej egzekutywy. Ostateczną decyzję o ewentualnym przedłużeniu embarga ma podjąć właśnie Komisji Europejska.

Późnym popołudniem również w Strasburgu odbędzie się natomiast debata w PE poświęcona embargu. Z informacji PAP wynika, że udział w niej ma wziąć komisarz Wojciechowski.

