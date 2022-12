J. Kaczyński: mamy dopłaty rolnicze na poziomie nawet nieco większym niż średnia UE

Mamy już dopłaty rolnicze na poziomie europejskim, nawet nieco większym niż ten przeciętny w Unii Europejskiej - mówił w niedzielę w Przysusze prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Osiągnęliśmy w stosunku do 97 proc. gospodarstw rolnych to, o co walczyliśmy - dodał.

Jak stwierdził w niedzielę podczas Zgromadzenia Polskiej Wsi prezes PiS, "osiągnęliśmy w stosunku do 97 proc. gospodarstw rolnych to, o czym mówiliśmy od dawna, o co walczyliśmy". "Mamy już dopłaty rolnicze na poziomie europejskim, nawet nieco większym niż ten przeciętny w Unii Europejskiej" - wskazał.

Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że jego ugrupowanie uczyniło także "dużo więcej w innych dziedzinach, jeżeli chodzi o ochronę własności polskiej ziemi". "To bardzo ważne, jeżeli chodzi o możliwości sprzedaży produktów rolnych na różne sposoby, bezpośredniej produkcji w gospodarstwach rolnych, takich wyrobów, które są od razu przeznaczone na rynek" - powiedział. Wskazał też na "różnego rodzaju dopłaty, które były podwyższane i będą podwyższane".

Jak przyznał lider PiS, w żadnym wypadku nie wyczerpuje to tego wszystkiego, co trzeba uczynić, by sytuacja polskiej wsi była sytuacją taką, jak być powinna. "By ta równość między wsią a miastem, równość pod każdym względem została w końcu zrealizowana" - stwierdził. Dodał, że nie zostało to jeszcze osiągnięte.

"Zbliżyliśmy się do tego m.in. poprzez wielkie programy inwestycyjne, które są w wielkiej mierze przeznaczone dla polskiej wsi. Tutaj doszło do znacznego postępu, szczególnie w ostatnich kilku latach" - mówił. Zaznaczył, że do tego stanu, w którym "przeciętna polska wieś, jeśli chodzi o różnego rodzaju możliwości cywilizacyjne nie ustępowałaby śródmieściu Warszawy droga dość daleka". "Taki jest nasz cel. Jeśli będziemy przy władzy to ten cel zrealizujemy" - zapewnił.

Wskazał, że dotyczy to też mniejszych miast, gdzie sytuacja pod wieloma względami jest podobna do tej na wsi.

Jak przyznał Jarosław Kaczyński problemów jest dużo więcej. "Są problemy prawne, związane z sytuacją polskiego rolnika wtedy, gdy na wsi pojawiają się ludzie z miasta. To dzisiaj jest sytuacja bardzo częsta - prowadzi już do różnego rodzaju konfliktów, prób wprowadzania różnego rodzaju ograniczeń". Tworzenia takiej sytuacji, w której rolnik nie jest gospodarzem własnej wsi" - mówił. Jak zapewnił, "z całą pewnością doprowadzimy do tego, że polski rolnik będzie mógł swoją trudną pracę, często pracę nocną, realizować w pełni, bez żadnych ograniczeń".

Zwrócił uwagę, że są sprawy związane z traktowaniem spraw rolniczych w sądach, różnego rodzaju urzędach, są nadużycia różnego rodzaju organizacji. "To wszystko zostanie załatwione. To zostanie okiełznane tam wszędzie, gdzie przeszkadza rolnikom, czasem naruszając wprost ich interesy, a często naruszając ich poczucie godności" - zaznaczył.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl