J. Kanthak o pakiecie „Fit for 55”: to bezpośredni atak na polskie społeczeństwo

Pakiet "Fit for 55" to bezpośredni atak na polskie społeczeństwo, na nasz kraj. Niestety przyklepany głosami europosłów opozycji - powiedział w środę wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak (Solidarna Polska) w Lublinie.

Parlament Europejski przyjął we wtorek dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55", które mają prowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. W głosowaniu przyjęta została m.in. reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i nowy graniczny mechanizm węglowy (CBAM). Powołany został również Społeczny Fundusz Klimatyczny (SCF).

Wiceminister Kanthak komentując decyzję PE powiedział na konferencji prasowej w Lublinie, że pakiet przegłosowali europosłowie polskiej opozycji, którzy "gotują Polsce armagedon" i "proponują program biedy".

"Pakiet +Fit for 55+, który został przegłosowany głosami europosłów opozycji zawiera w sobie olbrzymie koszty dla społeczeństwa. Według wyliczeń banku Pekao - 190 mld euro do 2030 r." -przytoczył. Jego zdaniem, pakiet to przede wszystkim "bezpośredni atak na polskie społeczeństwo, na nasz kraj". "Niestety przyklepany głosami europosłów opozycji" - dodał. Jako przykład europosła, który głosował za pakietem wymienił Krzysztofa Hetmana z PSL.

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) wiceminister nazwał "parapodatkiem unijnym", który po wtorkowym głosowaniu zostaje rozszerzony na transport drogowy, lotnictwo, mieszkalnictwo. To będzie oznaczało - jak stwierdził - olbrzymie zagrożenie dla lubelskiego lotniska w Świdnik. "Rozwiązania, które zostały przyjęte przez PE wczoraj głosami europosłów PO, PSL, Hołowni spowodują co najmniej podwojenie cen biletów samolotowych" - powiedział. "Koniec z krótkimi wypadami do Porto, do Rzymu" - dodał.

"Po 2035 r. koniec też z wakacjami samochodem. Zakaz rejestracji samochodów spalinowych będzie oznaczał, że na wakacje będą mogli sobie pozwolić tylko bogaci" - stwierdził.

Jak podał, przyszły budżet Rady Europejskiej przewiduje wzrost wydatków na podróże jej szefa Charlesa Michela o 27 proc. do ok. 10 mln zł w ciągu roku. To pokazuje - zdaniem Kanthaka - stosunek elit do zwykłych ludzi. "Elit, które uważają, że mogą wszystko, natomiast nam pozostaje ciężko pracować i płacić na te paranoje ekoterrorystyczne i ekokomunistyczne" - podkreślił.

Stwierdził, że pakiet uderza w państwa, które w ostatnich latach się bardzo mocno rozwijały próbując dogonić czołówkę europejską. "Jako Solidarna Polska dopatrujemy się pewnego planu z góry założonego. Dlaczego państwom takim jak Niemcy i Francja może zależeć, żeby dorżnąć naszą gospodarkę, polskie społeczeństwo? Może dlatego, że według danych nasz wzrost PKB jest rekordowy jeśli chodzi o wszystkie kraje UE" - powiedział Kanthak dodając, że to się nie podoba państwom UE.

Mówiąc o pakiecie w kontekście mieszkalnictwa stwierdził, że jeśli od 2030 r. domu czy mieszkania nie będzie można sprzedać ani wynająć bez pełnej termomodernizacji. "Miliony domów i mieszkań zostaną wykluczone z możliwości rynku wtórnego" - powiedział. Jak dodał, uderza to w Polskę i Włochy. "Trzeba termomodernizować, unowocześniać budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, ale to trzeba zrobić z odpowiednim podejściem do możliwości danego państwa" - powiedział Kanthak.

