J.Sasin: Chełm jest dobrym przykładem polityki, którą prowadzi niezmiennie od 8 lat rząd PiS (aktualizacja)

Chełm jest dobrym przykładem polityki, którą prowadzi niezmiennie od 8 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości - powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin nawiązując do programów, z których korzysta miasto. Dodał, że w całym regionie oddano do użytku w tym czasie 140 km dróg ekspresowych.

Minister Sasin podczas konferencji prasowej w Chełmie (Lubelskie) zwrócił uwagę, że przez ostatnie 8 lat widać, jak bardzo intensywne na tle Polski są inwestycje na Lubelszczyźnie. Podał, że do użytku oddano w tym regionie 140 km dróg ekspresowych, a ponad 260 km dróg jest obecnie w budowie.

"Szczególnie ważna dla Chełma inwestycja, to droga ekspresowa S12. Cztery lata temu udało się doprowadzić do wpisania tej inwestycji do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, zapewnić finansowanie w kwocie ponad 3 mld zł, w tym 600 mln zł na już realizowany odcinek północnej obwodnicy Chełma i około 2,5 mld zł na pozostałe odcinki drogi S12, tak aby połączyć Piaski z granicą ukraińską właśnie poprzez Chełm" - mówił szef MAP.

Sasin dodał, że w ramach tych inwestycji realizowanych bezpośrednio z budżetu państwa są również inwestycje również kolejowe. "Mamy też bardzo wiele inwestycji realizowanych przez samorządy, ale z potężnym wsparciem z funduszy rządowych" - zwrócił uwagę minister.

Jego zdaniem, "Chełm jest dobrym przykładem polityki, którą prowadzi niezmiennie od 8 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości". "Trzy duże programy rządowe: Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Inwestycji Lokalnych i szczególnie w ostatnim okresie Program Inwestycji Strategicznych, realizowanych w ramach Polskiego Ładu to dla całego województwa lubelskiego ponad 7 mld zł z 90 mld zł, które trafiły do samorządów w całej Polsce" - sprecyzował Sasin.

Dodał, że szczególnie miasto Chełm pozyskało środki również z innych dostępnych funduszy dysponowanych bezpośrednio przez ministerstwa kultury, sportu, zdrowia. "Te fundusze były istotnym wsparciem rozwojowym dla Chełma, który pozyskał ponad 700 mln zł, a ten region razem z powiatem ponad miliard złotych" - powiedział minister.

Podał także, że w porównaniu do rządów PO-PSL bezrobocie w Chełmie spadło z ponad 18 proc. do 8 proc. "To dalej jest znaczący wskaźnik na tle Polski i pokazuje to, że w dalszym ciągu mamy jeszcze wiele tutaj do zrobienia. Ta sytuacja poprawiła się nie tylko ze względu na redukcję bezrobocia, ale też na wielkie programy społeczne, które realizujemy w całej Polsce" - przypomniał. Jak dodał, do polskich rodzin w ramach programu 500 plus trafiło 227 mld zł, z czego 12,5 mld zł do rodzin w woj. lubelskim.

Wśród dużych inwestycji realizowanych w Chełmie wymienił m.in. planowaną południową obwodnicę Chełma. "Miasto pozyskało na to już 150 mln złotych. W tej chwili trwa proces pozyskiwania pełnej kwoty potrzebnej do realizacji ten inwestycji" - dodał Sasin.

Nawiązał do powstającego w Chełmie Centrum Prawdy i Pojednania określając go bezprecedensowym projektem w skali Polski. "Minister kultury i dziedzictwa narodowego deklaruje wsparcie finansowe dla tej inwestycji" - zapewnił szef MAP.

Podczas konferencji w Chełmie Marek Poznański, kandydat na senatora z KW Nowa Demokracja - TAK, a w przeszłości poseł Ruchu Palikota wręczył Jackowi Sasinowi dzbanek, mówiąc, że jest dla niego "pustym dzbanem".