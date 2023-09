J. Sasin: musimy być przygotowani do obrony sprawiedliwej transformacji

Musimy być przygotowani, że cały czas będziemy musieli w instytucjach europejskich bronić tego, aby transformacja energetyczna była sprawiedliwa – mówił minister aktywów państwowych Jacek Sasin w trakcie 10. edycji konferencji „Śląski ład”.

Jubileuszowa konferencja z cyklu "Śląski ład", zorganizowana w poniedziałek w Mysłowicach z inicjatywy europosłanki PiS Izabeli Kloc oraz Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim, odbywa się pod hasłem "Ład czy chaos? Dokąd zmierza, świat, Europa, Polska i Śląsk?".

Pytany na początku swego wystąpienia o zmiany na Śląsku, szef MAP wskazał na kontekst zmian całej polskiej gospodarki, na które wpływa wiele czynników. Za być może najważniejszy z nich uznał polską obecność w Unii Europejskiej i konieczność realizacji polityk europejskich w obszarach dotyczących energii, klimatu, Zielonego Ładu.

"Staramy się wpisać w te polityki, chociaż nie jest to łatwe. Staramy się również naszym partnerom w Unii Europejskiej tłumaczyć, że nie można wszystkich traktować w ten sam sposób i wszystkich mierzyć taką samą miarą. Nie można stawiać tych samych oczekiwań krajom, które mają swoją energię opartą o inne źródła niż my w Polsce, o źródła kopalne. Nie można do Polski stosować tych samych kryteriów, co do tych krajów, które już wiele lat temu zbudowały swoją energetykę w oparciu chociażby o energetykę jądrową czy odnawialną" - mówił.

"My mamy swoją specyfikę, a Śląsk jest w centrum tej naszej gospodarki opartej o węgiel - tak to się historycznie ukształtowało. (…) Tego się nie da tak zmienić od pstryknięcia palcami. Więc Śląsk się zmienia, będzie się zmieniał, ale musi to następować w sposób po pierwsze uporządkowany, czyli nie chaos, bałagan, nie takie skakanie na główkę do basenu bez wody, jak niektórzy nam proponują - proponuje nam chociażby opozycja, która mówi: natychmiastowe odejście od węgla" - zastrzegł minister.

Podkreślił, że nie ma "na to absolutnie zgody i nie może być na to zgody". "To byłoby skrajnie nieodpowiedzialne i nie tylko z punktu widzenia śląskiego - bo tutaj oznaczałoby to oczywiście katastrofę przede wszystkim społeczną - ale dla Polski oznaczałoby to katastrofę gospodarczą, utratę niezależności energetycznej, coś na co się kompletnie nie możemy zgodzić" - mówił.

"Więc zmiana tak, ale zmiana uporządkowana, rozłożona w czasie, odbywająca się przede wszystkim w atmosferze zgody społecznej, bo tak wielkie zmiany jak transformacja energetyczna mogą być przeprowadzone w sytuacji braku akceptacji społecznej. My o tą akceptację bardzo dbamy" - zadeklarował szef MAP.

Podkreślił, że sprawiedliwa transformacja to transformacja dostosowana do możliwości i specyfiki poszczególnych państw Unii Europejskiej, ale również taka, gdzie kraje jak Polska są wspierane przez instytucje europejskie, również finansowo.

Sasin ocenił, że "transformacja energetyczna to gigantyczne koszty, które przekraczają możliwości Polski". "Tutaj jest cały obszar działań: nasi europosłowie w Parlamencie Europejskim starają się uświadamiać te prawdy, które dla nas są oczywiste, ale w Europie często są przyjmowane (…) z brakiem dobrej woli. Próbuje się nas wtłaczać w różnego rodzaju działania, które burzą przekonanie, że transformacja może być sprawiedliwa" - powiedział, jako przykład podając projekt tzw. dyrektywy metanowej.

"Musimy być przygotowani na to, że cały czas ta walka będzie trwała, że cały czas będziemy musieli w instytucjach europejskich bronić tego, aby ta transformacja była sprawiedliwa, a nie była nam narzucona w taki sposób, żeby - mówiąc kolokwialnie - wykończyć polską gospodarkę" - wskazał.

"My walczymy dzisiaj o naszą gospodarczą niezależność, możliwość rozwoju i możliwość budowania dobrej przyszłości. To się nie wszystkim w Europie podoba. Unia Europejska to jest nie tylko obszar współpracy, ale to jest obszar przede wszystkim bardzo dużej rywalizacji gospodarczej pomiędzy gospodarkami poszczególnych krajów" - zaznaczył.

Zdiagnozował przy tym, że kraje, jak Niemcy, Francja i inne największe gospodarki europejskie nie patrzą przychylnie na to, że Polska staje się silną gospodarką i przestaje być tylko rynkiem zbytu dla towarów i rezerwuarem taniej siły roboczej. Stąd też - jego zdaniem - próby hamowania polskiego rozwoju, również przez narzucanie Polska takiego tempa transformacji energetycznej, którego może nie wytrzymać.

